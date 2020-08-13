الهزة الأرضية بالبليدة :عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية

الجزائر- أعلنت مصالح الحماية المدنية, في بيان لها يوم الخميس أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية اثر الهزة الارضية التي سجلت صبيحة الخميس منطقة عين رمانة بالبليدة.

وأوضحت ذات المصالح أنه على اثر الهزة الارضية التي شعر بها أيضا سكان ولايات تيبازة و المدية والجزائر العاصمة قامت وحدات الحماية المدنية بعملية استطلاع وتعرف عبر كل بلديات وأحياء البليدة والولايات المجاورة أين شعر السكان بالهزة مؤكدة أنه "لحد الان لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية" وأن "عملية التعرف متواصلة".

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و قد سجلت يوم الخميس في حدود الساعة ال09 و4 دقائق هزة أرضية بلغت شدتها 2ر4 درجات على سلم ريشتر بمنطقة عين رمانة بولاية البليدة, حسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 04 كلم جنوب-غرب عين رمانة بنفس الولاية.