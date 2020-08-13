تنصيب رئيس مجلس قضاء ميلة والنائب العام لدى ذات المجلس  

ميلة - أشرف اليوم الخميس بميلة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد لطفي بوجمعة ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، على مراسم تنصيب محمد قاسمي رئيسا جديدا لمجلس قضاء ميلة و لنور بن مهيدي نائبا عاما لدى ذات المجلس.

و أكد ممثل وزير العدل حافظ الأختام خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على كل من رئيس المجلس والنائب العام المنصبين اليوم بموجب الحركة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك القضاء بتاريخ ال 6 من الشهر الجاري "ألا يدخرا أي جهد في القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهما لدعم دولة القانون ".

كما أثنى على الجهود المقدمة من قبل رئيس المجلس وكذا النائب العام السابقين اللذين تم تكريمهما بالمناسبة من قبل منظمة المحامين لناحية الشرق عرفانا لهما على ما قدماه خلال فترة أداء مهامها بمجلس قضاء ميلة.

وقد حضر مراسم التنصيب السلطات المحلية المدنية و العسكرية إلى جانب إطارات من السلك القضائي ومحامين.