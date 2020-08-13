وهران - تم اليوم الخميس تنصيب الرئيسين الجديدين لمجلسي قضاء تيارت وغليزان والنائبين العامين لذات المجلسين في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.

وقد تم تنصيب خالد حمال، رئيسا لمجلس قضاء تيارت وحميد طهير نائبا عاما لنفس المجلس خلال مراسيم أشرف عليها بوزيان بوناظور رئيس غرفة بالمحكمة العليا ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام.

وأبرز بوزيان بوناظور في كلمة له بالمناسبة أن هذه الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مؤخرا في سلك القضاء "تهدف إلى الدفع بالعدالة نحو الأمام وصولا إلى عدالة قوية تضرب بيد من حديد كل من أراد بالجزائر سوءا وتصون الحقوق وتحمي الحريات".

و أشار نفس المتحدث إلى" الخبرة والدراية التي يمتلكها المسؤولان الجديدان لمجلس قضاء تيارت والتي يمكن أن تعطي إضافة في مجال إرساء الحق والعدالة".

كما جرى تنصيب كل من صالح شريفي رئيسا لمجلس قضاء غليزان وعبد الكريم ميموني نائبا عاما لدى نفس المجلس.

وقد أشرف محمد لعموري رئيس غرفة بالمحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام على مراسيم التنصيب بحضور السلطات الولائية المدنية والعسكرية وأسرة القضاء.

وأشار السيد لعموري في كلمة ألقاها بمناسبة هذه المراسيم التي أقيمت بمقر مجلس قضاء غليزان الى أن هذه الحركة في سلك العدالة تأتي "للإرتقاء بالعمل القضائي و تجسيد ما ينتظره المواطنون من قطاع العدالة".