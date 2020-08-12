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تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة 

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 14:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة 

قسنطينة -  تم اليوم الأربعاء تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة عيسى بسباسي خلال حفل احتضنه مقر مجلس القضاء و ذلك تبعا للحركة الواسعة في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

و قد تم تنصيب السيد بسباسي في هذا المنصب الجديد خلفا لعبد الحكيم دعلاش خلال حفل أشرف عليه النائب العام لدى المحكمة العليا مجيد عبد الرحيم ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.

وخلال ذات المراسم تم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء قسنطينة موسى عثمان خلفا للطفي بوجمعة.

للإشارة فإن الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة عيسى بسباسي التحق بسلك العدالة سنة 1989 و شغل عدة مناصب مسؤولية خلال مسيرته المهنية و التي من بينها وكيل جمهورية بعين توتة (باتنة) و قاضي تحقيق بالقالة (الطارف) و قاضي تحقيق بالشريعة (تبسة) إضافة إلى رئيس مجلس قضاء قالمة.

فيما استهل النائب العام الجديد موسى عثمان حياته المهنية في 1986 و شغل منصب قاض بمحكمة شرشال (تيبازة) و نائب عام لدى مجلس قضاء المدية.

و خلال كلمته بالمناسبة سلط السيد مجيد عبد الرحيم الضوء على التزام سلك العدالة بالمساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى حماية الحقوق و الحريات و مكافحة الفساد في ظل الاحترام الصارم للقانون علاوة على تطوير و تحديث هياكل هذا السلك.

وجرت هذه المراسم بحضور السلطات المحلية المدنية و العسكرية و منتخبين إضافة إلى قضاة و مساعدي القضاء.

آخر تعديل على الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 14:41
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تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة 
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 14:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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