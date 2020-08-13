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إيليزي : تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء إيليزي والنائب العام لدى ذات المجلس

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 12:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

إيليزي- تم يوم الخميس تنصيب كل من خالدي كريم رئيسا لمجس قضاء إيليزي وأحمد بوعتبة نائبا عاما لدى نفس المجلس، خلفا لكل من علي نوخة وجمعي فرحاتي على التوالي، في إطار الحركة التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.

وجرت مراسيم التنصيب بمقر المجلس القضائي بإشراف المفتش بن وطاس محمد ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، وبحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وكذا أسرة سلك القضاء بالولاية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة تطرق السيد بن وطاس إلى المسار المهني للرئيس الجديد لمجلس قضاء ايليزي كريم خالدي معرجا على أهم المناصب القضائية التي تقلدها طيلة مشواره المهني والكفاءة التي يتحلى بها في أداء مهامه.

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كما أشار الى ان هذه الحركة في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية التي اقرها رئيس الجمهورية تندرج ضمن تجديد الطاقات والقدرات لبذل مزيد من العناية والجهود في سبيل الارتقاء بالأداء القضائي لتحقيق عدالة أكثر نوعية

وأكثر فاعلية.

آخر تعديل على الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 12:12
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إيليزي : تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء إيليزي والنائب العام لدى ذات المجلس
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 12:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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