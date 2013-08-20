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هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات بمنطقة عين رمانة

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 10:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات بمنطقة عين رمانة

الجزائر- سجلت يوم الخميس في حدود الساعة ال09 و4 دقائق هزة أرضية بلغت شدتها 2ر4 درجات على سلم ريشتر بمنطقة عين رمانة بولاية البليدة , حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 04 كلم جنوب غرب عين رمانة بنفس الولاية.

 

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آخر تعديل على الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 10:22
كلـمات مفتـاحيــة :
هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات بمنطقة عين رمانة
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 10:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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