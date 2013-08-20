الوادي: إيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي باستعمال سيف -

اجتماع الحكومة بالولاة: تواصل أشغال الورشات في جلسات مغلقة -

العثور على صاروخ إسرائيلي لم ينفجر داخل مدرسة غرب مدينة غزة -

كورونا: المنحة الاستثنائية لمستخدمي الصحة دفعت كليا تقريبا -

هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات بمنطقة عين رمانة -

تحضير شروط إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بناء على معايير المردودية و الفعالية -

تخرج الدفعة ال 50 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران -

صناعة صيدلانية: انتاج 50 مليون كمامة في 45 يوم -

موارد مائية: الانتهاء من صياغة القانون الجديد للمياه -

الجزائر كانت من بين الدول السباقة لإرسال بعثة طبية ومساعدات للبنان الشقيق -

غاز: تقليص الصادرات الى 30 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2030 -

جراد يشدد على ضرورة مكافحة البيروقراطية لبناء مستقبل أفضل -

زيت وسكر: مساعي لإنتاج 30 بالمائة من حاجيات الجزائر محليا بغضون 2024 -

السفير الصحراوي بالجزائر يثمن دعم الجزائر والطبقة السياسية للقضية الصحراوية -

كرة القدم: فرق من رابطتي الهواة وما بين الجهات تطعن في قواعد الفصل من أجل الصعود -

دعوة إلى تفعيل المجلس الأعلى للشباب ليكون سلطة اقتراح وفضاء للحوار -

الهزتان الأرضيتان بميلة: معاينة أكثر من 3100 بناء عبر المناطق المتضررة -

مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي بقطر: تشكيليون جزائريون يحصدون ستة جوائز -

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لمهام الوكالة الوطنية للطيران المدني -