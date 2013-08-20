هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات بمنطقة عين رمانة

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 04 كلم جنوب غرب عين رمانة بنفس الولاية.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- سجلت يوم الخميس في حدود الساعة ال09 و4 دقائق هزة أرضية بلغت شدتها 2ر4 درجات على سلم ريشتر بمنطقة عين رمانة بولاية البليدة , حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 04 كلم جنوب غرب عين رمانة بنفس الولاية.
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