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ولاية الجزائر: عمليات تعقيم ل 22 غابة لاستقبال المواطنين بداية من السبت المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 19:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
ولاية الجزائر: عمليات تعقيم ل 22 غابة لاستقبال المواطنين بداية من السبت المقبل

الجزائر - باشرت مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر عمليات تعقيم وتنظيف كثيفة  على مستوى 22 غابة استجمام حضرية موزعة عبر النسيج العمراني للعاصمة تحسبا لافتتاحها أمام المواطنين السبت المقبل، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مسؤولة الإعلام بذات الهيئة.

وأوضحت إيمان سعيدي في تصريح ل/وأج أن مديرية الغابات للعاصمة كثفت في الفترة الأخيرة من عمليات تعقيم وتنظيف واسعة على مستوى 22 غابة استجمام حضرية موزعة عبر النسيج العمراني للعاصمة تحسبا لافتتاحها لاستقبال زوارها من المواطنين وممارسي الرياضة بداية من السبت المقبل وذلك في إطار التدابير المتخذة للفتح التدريجي لهذه الفضاءات العمومية وفق برتوكول صحي صارم يمتثل لإجراءات الوقاية الصحية ضد تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار أشارت إلى جاهزية مختلف الغابات الحضرية، التي يقع 90 بالمائة منها بمحاذاة النسيج الحضري للجزائر العاصمة لاستقبال المواطنين على غرار غابات بوشاوي وباينام ومنحدر المرأة المتوحشة ببئر مراد رايس وساليبا بواد السمار والمكان الجميل بالحراش و بني مراد ببرج الكيفان و بارودي بالشراقة و خلوفي بزرالدة وغيرها التي تم تسييجها وتجهيزها بمختلف الخدمات لراحة الزوار مع توفير الأمن و مساحات اللعب للأطفال للترفيه والتسلية.

وأبرزت انه إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية لأعوان الغابات بالتعاون مع المصالح الأمنية تم تخصيص عبر الفضاء الأزرق (فايسبوك) حملات توعوية لفائدة المواطنين بضرورة احترام  التدابير والإجراءات الوقائية داخل هذه الغابات على غرار تفادي التجمعات و عدم التجمهر في مكان واحد للزوار مع إجبارية ارتداء القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف (1،5 م) على الأقل ووضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية مع توفير حاويات مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت تصرف المواطنين.

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ولاية الجزائر: عمليات تعقيم ل 22 غابة لاستقبال المواطنين بداية من السبت المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 19:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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