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الهزتان الأرضيتان بميلة: معاينة أكثر من 3100 بناء عبر المناطق المتضررة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 19:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

ميلة - تمت معاينة أكثر من 3100 بناء عبر المناطق المتضررة من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة الجمعة المنصرم، حسبما علم اليوم الأربعاء من الأمين العام لوازرة السكن والعمران والمدينة، السيد محمد الحبيب زهانة.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح صحفي من مقر الفرع المحلي للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء "سي تي سي" خلال اليوم الأول من زيارته للولاية التي ستدوم يومين بأن "عمليات معاينة السكنات ومختلف البناءات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين المسجلتين يوم الجمعة المنصرم ببلدية حمالة شملت حتى اليوم ما مجموعه 3114 بناء".

وقد مست هذه العملية بحي الخربة الذي يعد الأكثر تضررا من الهزتين الأرضيتين والذي تم تقسيمه - حسب السيد زهانة- إلى 12 قطاعا، 1.627 بناء، وتبقى عمليات المعاينة مستمرة حيث يمكن للمواطنين التقرب من المهندسين القائمين عليها لفحص مساكنهم أو من خلال تسجيل أنفسهم على مستوى البلديات لبرمجة مساكنهم للمعاينة.

وأضاف بأنه بناء على نتائج المعاينات المتعلقة بالمنشآت التربوية فهي "جاهزة لاستقبال التلاميذ المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا".

كما طمأن ذات المسؤول مواطني ولاية ميلة بأن زيارته التي ستدوم يومين متتاليين رفقة وفد من الخبراء والمختصين تهدف "للتواجد الميداني والوقوف على حجم الأضرار الحقيقية للهزتين الأرضيتين".

وأفاد بأن إنهاء عمليات المعاينة وإعداد الخبرات التقنية "سيسمح بتقديم النتائج إلى السلطات المحلية للانتقال إلى مرحلة تعويض المتضررين وتقديم الإعانات اللازمة لهم حسب درجة الضرر".

وأردف ذات المسؤول بأن الهدف من هذه الزيارة أيضا هو "إيجاد الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة وتخفيف وطأتها على المتضررين منها".

وقد قام السيد زهانة في مستهل هذه الزيارة بمعاينة مختلف البرامج السكنية التي اشرفت على الانتهاء عبر بلديات كل من ميلة وسيدي مروان وعين التين وسيدي خليفة حيث أسدى تعليمات بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتسليمها في أقرب الآجال ملتزما بحل جميع مشاكل مقاولات الإنجاز حتى يتسنى لها إكمال مهامها في أحسن الظروف.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الهزتان الأرضيتان بميلة: معاينة أكثر من 3100 بناء عبر المناطق المتضررة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 19:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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