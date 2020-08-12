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تمديد الحجر الجزئي على مستوى كافة بلديات مستغانم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 12:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
تمديد الحجر الجزئي على مستوى كافة بلديات مستغانم

 الجزائر- أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, يوم الأربعاء في بيان لها, عن تمديد العمل بمواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى كافة بلديات ولاية مستغانم, من الساعة الحادية عشرة (23:00) مساء إلى غاية السادسة (6:00) صباحا لمدة 15 يوما, ابتداء من يوم الخميس.

وأوضح البيان أنه "بالنظر لتطور الوضعية الوقائية بولاية مستغانم, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين, وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة, بأنه تم تمديد العمل بمواقيت الحجر  المنزلي الجزئي من الساعة الحادية عشرة (23:00) مساء إلى غاية السادسة (6:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الخميس 13 أوت 2020, وذلك على مستوى كافة بلديات الولاية".

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وأضافت الوزارة, أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره, على البلديات المذكورة أعلاه, التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 17:09
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تمديد الحجر الجزئي على مستوى كافة بلديات مستغانم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 12:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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