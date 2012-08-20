ميلة: نصب 85 خيمة إضافية بمحطة نقل المسافرين للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين 

ميلة - تم اليوم الأربعاء نصب 85 خيمة إضافية على مستوى المحطة البرية الغربية لنقل المسافرين بمدينة ميلة للتكفل بإيواء المتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية يوم الجمعة المنصرم، حسب ما علم من المديرية المحلية لمصالح الحماية المدنية .

وفي هذا الصدد ، صرح لواج ، النقيب لوديني باديس رئيس مصلحة الحماية العامة أن هذا المخيم الجديد يعد الثاني بعاصمة الولاية بعد ذلك الذي تم نصبه بملعب الشهيد بلعيد بلقاسم و الذي يضم 170 خيمة تشغلها العائلات المتضررة بحيي ميلة القديمة والخربة.

وأوضح ذات المتحدث، أن " هناك تنسيق بين جميع القطاعات المعنية من أجل التكفل الجيد بالمتضررين المرحلين إلي المخيم الجديد".

تجدر الإشارة إلى أنه عقب تسجيل هزتين أرضيتين حدد مركزهما ببلدية حمالة "شمالا" يوم الجمعة المنصرم تشهد ولاية ميلة العديد من الهزات الارتدادية التي نجم عنها تواصل ارتفاع الأضرار حيث تم تسجيل العديد من التشققات في أرضيات عدة أحياء بعاصمة الولاية رافقها تصدع العديد من البنايات.