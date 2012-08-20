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ورقلة: تسجيل 43 عملية تنموية لفائدة مناطق الظل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 13:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
ورقلة: تسجيل 43 عملية تنموية لفائدة مناطق الظل

ورقلة- تم تسجيل 43 عملية تنموية هذه السنة لفائدة مناطق الظل المتواجدة على مستوى ولاية ورقلة، حسبما علم يوم الاربعاء من مصالح الولاية.

وتشمل هذه العمليات التي تهدف الى تحسين الواقع المعيشي للسكان والارتقاء به على وجه الخصوص المناطق المعزولة والنائية الاكثر احتياجا وتطلبا للتنمية على غرار تلك الكائنة بدوائر الحجيرة انقوسة والطيبات والبرمة والمقارين وتماسين مثلما جرى شرحه.

وقد تم تخصيص لهذه العمليات التنموية التي تتعلق بانجاز مشاريع صغيرة ذات طابع استعجالي أغلفة مالية هامة في اطار مختلف الميزانيات المحلية للولاية وفقا للتوضيحات المقدمة.

وتتمثل العمليات المبرمجة للانجاز في شق الطرقات بهدف فك العزلة عن تلك المناطق وانجاز شبكات المياه الصالحة للشرب وكذا انجاز شبكات الانارة العمومية بالإضافة الى انجاز مجمعات مدرسية وترميم قاعات العلاج، مثلما اوضحت مصالح الولاية.

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وقد تم حصر مدة انجاز هذه المشاريع التنموية خلال فترات زمنية تتراوح ما بين شهرين الى ثلاثة اشهر علما انه جرى لحد الان الانتهاء بصفة فعلية من انجاز عشر عمليات فيما توجد 14 عملية اخرى في طور الانجاز، استنادا الى ذات المصدر.

وتحصي ولاية ورقلة التي تتشكل من احدى وعشرين بلدية في المجموع حوالي 130 منطقة ظل حيث من المتوقع ان يستفيد جميعها من مشاريع تنموية متنوعة من شأنها المساهمة في التكفل بالانشغالات الملحة والحاجيات الضرورية لسكان هذه المناطق، مثلما أشير اليه.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 13:53
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ورقلة: تسجيل 43 عملية تنموية لفائدة مناطق الظل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 13:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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