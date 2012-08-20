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كوفيد-19: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بتبسة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 10:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
كوفيد-19: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بتبسة

الجزائر- أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, يوم الأربعاء في بيان لها, عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بولاية تبسة, لتصبح من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الخامسة (5:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الخميس.

وأوضح البيان أنه "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تبسة, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين, وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة, بأنه تم تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي لتصبح من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الخامسة (5:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الخميس 13 أوت 2020, وذلك على مستوى البلديات التالية: تبسة, الشريعة, العقلة, بئر العاتر, الونزة والعوينات".

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وأضافت الوزارة أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على البلديات المذكورة أعلاه, التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 11:01
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كوفيد-19: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بتبسة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 10:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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