كوفيد-19: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بتبسة

وأوضح البيان أنه "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تبسة, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين, وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة, بأنه تم تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي لتصبح من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الخامسة (5:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الخميس 13 أوت 2020, وذلك على مستوى البلديات التالية: تبسة, الشريعة, العقلة, بئر العاتر, الونزة والعوينات".
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وأضافت الوزارة أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على البلديات المذكورة أعلاه, التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".