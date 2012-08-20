كوفيد-19: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بتبسة

الجزائر- أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, يوم الأربعاء في بيان لها, عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بولاية تبسة, لتصبح من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الخامسة (5:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الخميس.

وأوضح البيان أنه "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تبسة, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين, وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة, بأنه تم تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي لتصبح من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الخامسة (5:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الخميس 13 أوت 2020, وذلك على مستوى البلديات التالية: تبسة, الشريعة, العقلة, بئر العاتر, الونزة والعوينات".

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