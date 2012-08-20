ولاية الجزائر : إعادة فتح 429 مسجد وفق التدابير الوقائية والصحية بداية من السبت

الجزائر- كشفت مصالح ولاية الجزائر يوم الثلاثاء عن قائمة تضم 429 مسجد معني بإعادة الفتح بداية من السبت المقبل وذلك تبعا للرفع التدريجي للحجر الصحي و ضمن للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بإعادة فتح المساجد بشروط وتدابير وقائية في إطار مكافحة وباء كورونا "كوفيد19".

واوضح بيان نشر على الصفحة الرسمية لولاية الجزائر أن والي ولاية الجزائر ينهي إلى علم كافة مواطني ومواطنات العاصمة، أنه تقرر إعادة فتح 429 من المساجد المتواجدة على مستوى إقليم الولاية التي تساوي أو تفوق طاقة استيعابها

ألف (1000) مصلي، إبتداءا من تاريخ 15 أوت 2020، وفق شروط وتدابير صحية وقائية.

وبخصوص الشروط والتدابير الصحية الوقائية اشار البيان الى "عدم إقامة صلاة الجمعة في المساجد إلى غاية إشعار أخر، تفتح المساجد حصريا لصلوات الظهر، العصر، المغرب والعشاء على مدى أيام الأسبوع".

وفي ذات السياق ذكر المصدر منع دخول النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة مع الإبقاء على المصليات والمدارس القرآنية.

كما اشار الى الإبقاء على أماكن الوضوء "مغلقة" مع إلزام المصلين بوضع اللثام أو القناع الواقي قبل الدخول إلى المساجد وكذا إلزام المصلين بإستعمال سجاداتهم الشخصية و الإلتزام بالتباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف

على الأقل (1.5م).

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واستنادا لذات المصدر يتم تنظيم الدخول والخروج في إتجاه واحد تفاديا لتلاقي المصلين مع وضع محلول مطهر في متناول الـمصلين ومنع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح ، التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها الـمنتظم وكذا الاستعانة

بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية مع إخضاع المصلين إلى القياس الحراري قبل الدخول إلى المسجد.

وجاء في البيان انه يخول لأئمة المساجد التبليغ لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا عن أي تجاوز أو عدم إلتزام أي شخص بالشروط والتدابير الوقائية.

وتقوم مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بمراقبة دورية للمساجد المعنية بإعادة الفتح من أجل الوقوف على مدى تطبيق الشروط والتدابير الوقائية.

واكد المصدر ان عدم الإمتثال لهذه التدابير أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى، سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد المعني.