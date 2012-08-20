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فيروس كورونا / الجزائر العاصمة : تعليق نشاط أزيد من 13 ألف محل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 09:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرات
فيروس كورونا / الجزائر العاصمة : تعليق نشاط أزيد من 13 ألف محل

الجزائر - قامت اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة وردع التجار المخالفين لإجراءات الوقاية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر العاصمة بتعليق نشاط أزيد من 13 الف محل و غلق 17 سوق بلدي عبر مختلف المقاطعات الإدارية منذ انطلاق العملية إلى غاية يوم الثلاثاء، حسبما علم من مصالح الولاية.

و أوضح بيان عن ولاية الجزائر  يتضمن حصيلة الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بمراقبة مدى الامتثال لتدابير الوقاية من تفشي وباء كوفيد-19، انه تم تعليق نشاط وغلق 13047 محل باحتساب المحلات التجارية المتواجدة داخل المراكز التجارية والاسواق.

كما تم تعليق نشاط 5233 محل تجاري و غلق 17 سوق بلدي و تعليق نشاط 32 مركز تجاري.

وسجلت اكبر حصيلة بالنسبة لقرار تعليق النشاط للمحلات التجارية بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء التي عرفت تعليق نشاط 3476 محل بالاضافة إلى غلق سوقين بلديين و تعليق نشاط مركز تجاري واحد .

وخلال نفس الفترة أصدرت ذات اللجنة، يضيف البيان، قرارات تعليق نشاط 295 محل  بالمقاطعة الإدارية بئر  مراد رايس و التي عرفت تعليق سوقين بلديين ايضا.

في حين علق نشاط 81 محل تجاري وثماني مراكز تجارية بمقاطعة زرالدة.

اقرأ أيضا : ولاية الجزائر: غلق قرابة 5400 محل تجاري لعدم احترام إجراءات الوقاية من كوفيد-19 

أما بمقاطعة حسين داي، يضيف ذات المصدر، فقد قررت اللجنة تعليق نشاط 136 محل تجاري وغلق سوقين بلديين، في حين أصدرت نفس القرارات في حق 147 محل بمقاطعة الدرارية مع غلق 3 اسواق بلدية و مركزين تجاريين وكذا 192 محل آخر على مستوى مقاطعة بئر التوتة وغلق سوق بلدي بها.

وتم كذلك تعليق نشاط 251 محل تجاري وغلق 3 اسواق بلدية و 3 مراكز تجارية بمقاطعة سيدي محمد ، فيما سجل غلق 23 محل و غلق سوق بلدي واحد بمقاطعة سيدي عبد الله .

اما بالمقاطعة الإدارية لبراقي فقد تم تعليق نشاط 166 محل تجاري وذلك لإخلال التجار بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 09:55
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فيروس كورونا / الجزائر العاصمة : تعليق نشاط أزيد من 13 ألف محل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 09:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرة   شارك

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