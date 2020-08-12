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عام حبس نافذ في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لسكيكدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 09:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

سكيكدة- أصدرت مساء يوم الثلاثاء محكمة الجنح بعزابة (شرق سكيكدة) حكما بالحبس النافذ لمدة سنة في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لسكيكدة  مع دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج بتهمة "إساءة استغلال الوظيفة."

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بستة أشهر حبسا نافذة في حق مسير قاعة رياضية تابعة للبلدية.

و تعود حيثيات هذه القضية إلى فترة رئاسة المتهم الأول للمجلس الشعبي البلدي حيث قام بمنح رخصة استغلال قاعة رياضية لأحد الرياضيين وظهر أن هذا الأخير قام بأشغال على مستوى القاعة الرياضية بطريقة تبين أنها مخالفة للقانون.

جدير بالذكر أنه قد تم إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لسكيكدة رهن الحبس المؤقت في شهر فبراير المنصرم عن قضية فساد تخص مشروع تهيئة بمنطقة سطورة.

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للإشارة كان ممثل الحق العام قد التمس السجن لمدة عامين في حق كلا المتهمين.

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عام حبس نافذ في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لسكيكدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 09:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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