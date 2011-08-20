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ولاية الجزائر: تسجيل قرابة 70 مشروعا تنمويا بمناطق الظل بمقاطعة زرالدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 17:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

الجزائر - كشفت مصالح المقاطعة الادارية لزرالدة اليوم الثلاثاء عن تسجيل قرابة 70 مشروعا تنمويا لفائدة مناطق الظل الموزعة عبر بلديات المقاطعة، حسب ما جاء في بيان عن ذات الجهة.

وأوضح البيان انه وفي إطار متابعة المشاريع المسجلة لصالح مناطق الظل بالمقاطعة تم عقد اجتماع مع الوالي المنتدب لزرالدة ولجنة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تم من خلاله الكشف عن تسجيل 68 عملية تنموية عبر 20 منطقة ظل بالمقاطعة وتم تقديم حوصلة حول كل ما يتعلق بهذه المناطق، يضيف البيان.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع لكل العمليات المسجلة التي ستجسد على مرحلتين، علما أن كل عمليات المرحلة الأولى قد تم الإنطلاق فيها فعليا وتكاد الأشغال تنتهي في بعض المشاريع والورشات التي تم الإنطلاق فيها.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فقد تم الانطلاق في عملية انجاز الإنارة العمومية بسلمان قدور على مستوى بلدية زرالدة.

وفيما يتعلق بعمليتي إعادة تهيئة الطريق ببلدية زرالدة تم الانطلاق في الاجراءات الإدارية والعملية مستمرة.

وأشار البيان انه بعد الانتهاء من هذا الاجتماع، تنقلت اللجنة  الوزارية لمعاينة المشاريع ميدانيا، حيث تم التنقل إلى منطقتي بن فضة عيسى ويسوال قويدر بخصوص الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وكذا الصرف الصحي.

وزار الوفد عددا من الأحواش بالمقاطعة، على غرار حوش الرولان بالسويدانية وحوش قوماز وحوش الغولة لمعاينة المشاريع التنموية هناك، يخلص ذات البيان.

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ولاية الجزائر: تسجيل قرابة 70 مشروعا تنمويا بمناطق الظل بمقاطعة زرالدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 17:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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