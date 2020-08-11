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ميلة: تنصيب فرقة الدعم والتدخل الأولي للإنقاذ تحت الردوم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 15:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

ميلة - تم تنصيب فرقة الدعم و التدخل الأولي للإنقاذ تحت الردوم بولاية ميلة حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح بأن الفرقة حاليا متواجدة بالقرب من الإقامة الجامعية عبد الحفيظ بوالصوف بعاصمة الولاية مفيدة بأن الفرقة تتكون من 153 عنصرا من مختلف الرتب من بينهم أطباء مجهزين بكافة العتاد والتجهيزات اللازمة للتدخل في حال الكوارث الطبيعية قدموا من ولايتي أم البواقي و باتنة .

وتأتي عملية تنصيب هذه الفرقة -كما ذكر المصدر ذاته- في إطار الاستراتيجية الموضوعة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية للتدخل السريع و الناجع لإسعاف و إجلاء المنكوبين في حال تسجيل هزات أرضية ارتدادية قوية قد تتسبب في أضرار تهدد الأشخاص.

و كشفت ذات المصالح عن توفير كل الوسائل المادية و البشرية لأجل سلامة المواطنين وممتلكاتهم إضافة إلى تواصل العمل على مكافحة فيروس كورونا ومنع تفشيه في أوساط المواطنين خصوصا المتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين سجلتا بمنطقة حمالة الجمعة المنصرمة.

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ميلة: تنصيب فرقة الدعم والتدخل الأولي للإنقاذ تحت الردوم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 15:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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