تنصيب رئيسي والنائبين العامين لمجلسي قضاء ورقلة والاغواط

وتم بمجلس قضاء ورقلة تنصيب عبد القادر بلعطرة نائبا عاما خلفا لعبد القادر طاشوش فيما تم تنصيب طالب محمد بن بوزيد رئيسا للمجلس القضائي خلفا لمحمد رقاق خلال مراسم أشرف عليها محمد الصالح سلطاني، رئيس قسم لدى المحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.
وبولاية الاغواط تم تنصيب حسين فداني رئيسا لمجلس القضاء خلفا لمحمد سعيدي، فيما نصب يسين مقلاتي، نائبا عاما للمجلس خلفا لحميد طاهير خلال مراسم أشرف عليها فيصل بوربالة، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.
وقد جرت مراسم التنصيب بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومنتخبين وأسرة سلك القضاء.