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تنصيب رئيسي والنائبين العامين لمجلسي قضاء ورقلة والاغواط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

ورقلة - تم اليوم الثلاثاء تنصيب رئيسي والنائبين العامين لمجلسي قضاء ورقلة والاغواط في إطار الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.

وتم بمجلس قضاء ورقلة تنصيب عبد القادر بلعطرة نائبا عاما خلفا لعبد القادر طاشوش فيما تم تنصيب طالب محمد بن بوزيد رئيسا للمجلس القضائي خلفا لمحمد رقاق خلال مراسم أشرف عليها محمد الصالح سلطاني، رئيس قسم لدى المحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.

وبولاية الاغواط تم تنصيب حسين فداني رئيسا لمجلس القضاء خلفا لمحمد سعيدي، فيما نصب يسين مقلاتي، نائبا عاما للمجلس خلفا لحميد طاهير خلال مراسم أشرف عليها فيصل بوربالة، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.

وقد جرت مراسم التنصيب بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومنتخبين وأسرة سلك القضاء.

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تنصيب رئيسي والنائبين العامين لمجلسي قضاء ورقلة والاغواط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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