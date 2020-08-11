تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء معسكر

وأشرف على مراسم تنصيب بشلاغم محمد الأمين نائبا عاما لدى مجلس قضاء معسكر خلفا لمحبوبي نور الدين الذي عين في نفس المنصب لدى مجلس قضاء البليدة, رئيس غرفة بالمحكمة العليا, محمد لعموري, ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, وبحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومنتخبين وأسرة سلك القضاء.
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وأكد السيد لعموري محمد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن وزير العدل حافظ الأختام حريص على مرافقة سلك العدالة للمجهود الوطني العام لتحقيق التقدم وحماية الحقوق والحريات ومحاربة الفساد في إطار الاحترام الصارم للقانون.