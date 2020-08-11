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تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء معسكر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 13:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

معسكر- جرت يوم الثلاثاء بمقر مجلس قضاء معسكر مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء معسكر في إطار الحركة الواسعة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.

وأشرف على مراسم تنصيب بشلاغم محمد الأمين نائبا عاما لدى مجلس قضاء معسكر خلفا لمحبوبي نور الدين الذي عين في نفس المنصب لدى مجلس قضاء البليدة, رئيس غرفة بالمحكمة العليا, محمد لعموري, ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, وبحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومنتخبين وأسرة سلك القضاء.

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وأكد السيد لعموري محمد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن وزير العدل حافظ الأختام حريص على مرافقة سلك العدالة للمجهود الوطني العام لتحقيق التقدم وحماية الحقوق والحريات ومحاربة الفساد في إطار الاحترام الصارم للقانون.

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تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء معسكر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 13:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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