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اطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية في وكالتي حسين داي وسطاوالي بالعاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 12:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

 الجزائر- أطلق البنك الوطني الجزائري، يوم الثلاثاء نشاط "الصيرفة الإسلامية" على مستوى وكالتين اضافيتين بالعاصمة وھما حسين داي وسطاوالي حسبما أفاد به بيان للبنك.

و كانت وكالة ديدوش مراد بوسط العاصمة هي أول وكالة اطلق فيها هذا النشاط في 4 أغسطس الفارط، حسبما أعلنه ذات البيان.

و حسب ذات المصدر فإن هذه الاجراءات تدخل في "إطار تجسيد وتنفيذ استراتيجية البنك الوطني الجزائري الهادفة إلى تعميم "الصيرفة الإسلامية" على جميع وكالاتها عبر الوطن.

و أضاف المصدر ان هذا التعميم التدريجي لنشاط الصيرفة الاسلامية عبر وكالات البنك " يأتي عقب الاقبال الكبير والتدفق البشري الملحوظ على مستوى وكالة ديدوش مراد ، التي كان لھا السبق في تسويق المنتجات التسع (9) المخصصة خلال ھذه المرحلة من العمل بالصيرفة الإسلامية.

و أبرز ان البنك الوطني الجزائري يعتزم "تسريع  تعميم  تسويق المنتجات المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى وكالاته عبر كامل التراب الوطني بمعدل لا يقل عن خمسة (5) وكالات أسبوعيا و ذلك بداية من 16 أغسطس المقبل".

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وسيقوم البنك - يضيف البيان- بنشر بيانات إعلامية عبر الصحافة و كذا على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي علاوة على موقعه الإلكتروني و ذلك توازيا مع كل اثراء جديد لنشاط الصيرفة الاسلامية على مستواه، سواء من حيث عدد الوكالات او من حيث عرض المنتجات الجديدة في سعي حثيث لإفادة المواطنين  و تلبية رغباتهم في هذا النوع من الخدمات و المنتجات البنكية ", يبرز ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
اطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية في وكالتي حسين داي وسطاوالي بالعاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 12:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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