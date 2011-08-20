Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ميلة: 100 وحدة سكنية عمومية وإعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 10:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
ميلة: 100 وحدة سكنية عمومية وإعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين

ميلة- تم تخصيص حصة سكنية تتضمن 100 وحدة سكن عمومي إيجاري وكذا إعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة يوم الجمعة المنصرم, حسب ما علم مساء يوم الاثنين من مصالح الولاية.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها بأن قرار تخصيص الحصة السكنية والإعانات المالية جاء "على إثر الزيارات التي قام بها 05 أعضاء من الطاقم الحكومي إلى الولاية خلال يومي الجمعة والسبت المنصرمين قصد التكفل بالأضرار الناجمة عن هاتين الهزتين الأرضيتين".

و أضاف ذات البيان بأن "عملية منح الإعانات تتم بناء على نتيجة الخبرات التقنية التي يجري إنجازها حاليا من قبل مصالح هيئة الرقابة للتقنية للبناء وتحدد قيمة الإعانة وفقا للتصنيف المقرر لكل بناية" .

اقرأ أيضا :    زلزال ميلة: "إعادة إسكان 184 عائلة منكوبة بعد عشرين يوما"

وذكر البيان بأن السلطات العمومية تبقى مستعدة لمنح إعانات مالية و برامج إضافية قصد التكفل بالمتضررين من مخلفات الهزتين الأرضيتين بولاية ميلة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 10:05
كلـمات مفتـاحيــة :
ميلة: 100 وحدة سكنية عمومية وإعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 10:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.11

دحض لادعاءات بشأن "قيود تنقل مزعومة" بمخيمات تندوف

20.08.11

ميلة: 100 وحدة سكنية عمومية وإعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين

20.08.11

غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان في أعقاب الانفجار المروع

20.08.11

انتخاب الطيب محياوي رئيسا جديدا لمولودية وهران

20.08.11

صندوق تمويل المؤسسات الناشئة سيكون عمليا "بدءا من الأسبوع المقبل"

20.08.10

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي بالنيجر وتعرب عن تضامنها التام مع هذا البلد 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.10

الفنانة القديرة نورية قزدرلي في ذمة الله

20.08.10

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"

20.08.10

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي بالنيجر وتعرب عن تضامنها التام مع هذا البلد 

20.08.10

الجزائر/الإمارات العربية المتحدة: سبل تعزيز التعاون الثنائي