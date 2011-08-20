ميلة: 100 وحدة سكنية عمومية وإعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين

ميلة- تم تخصيص حصة سكنية تتضمن 100 وحدة سكن عمومي إيجاري وكذا إعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة يوم الجمعة المنصرم, حسب ما علم مساء يوم الاثنين من مصالح الولاية.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها بأن قرار تخصيص الحصة السكنية والإعانات المالية جاء "على إثر الزيارات التي قام بها 05 أعضاء من الطاقم الحكومي إلى الولاية خلال يومي الجمعة والسبت المنصرمين قصد التكفل بالأضرار الناجمة عن هاتين الهزتين الأرضيتين".

و أضاف ذات البيان بأن "عملية منح الإعانات تتم بناء على نتيجة الخبرات التقنية التي يجري إنجازها حاليا من قبل مصالح هيئة الرقابة للتقنية للبناء وتحدد قيمة الإعانة وفقا للتصنيف المقرر لكل بناية" .

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وذكر البيان بأن السلطات العمومية تبقى مستعدة لمنح إعانات مالية و برامج إضافية قصد التكفل بالمتضررين من مخلفات الهزتين الأرضيتين بولاية ميلة.