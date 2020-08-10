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الإطاحة بعصابة إجرامية تضم أربعة عناصر قامت باغتيال شخص بأولاد هداج ببومرداس

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 18:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

بومرداس - تمكنت مصالح الأمن ببلدية أولاد هداج (غرب بومرداس) اليوم الاثنين من الإطاحة بعصابة إجرامية تضم أربعة أشخاص من بينهم امرأة "خططوا و قاموا باغتيال" شاب (38 سنة) منذ ثلاثة أيام إثر شجار، حسبما أفاد به مصدر من أمن الولاية .

وأوضح  ل/وأج رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي، بأنه تم تفكيك و تحييد نشاط هذه العصابة التي قامت بالجريمة المذكورة التي هزت الرأي العام بهذه البلدية، بالاستناد إلى نداء عبر الخطوط الخضراء مفاده وقوع جريمة قتل إثر شجار بحي سيعداني الجيلالي بضواحي بلدية أولاد هداج.

وعلى إثر المكالمة المذكورة تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى عين المكان، يضيف محافظ الشرطة، حيث عاينت وجود الضحية المذكور ملقى بداخل مسكنه و مصاب بعدة جروح في أنحاء جسمه بعد ما أعتدي عليه بأسلحة بيضاء من طرف أشخاص مجهولين.

وأسفرت التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، استنادا إلى نفس المصدر الأمني، عن إلقاء القبض على مخططي الجريمة وهم أربعة أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 28 سنة و مقيمين بولاية الجزائر العاصمة.

وعلى إثر ذلك تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم ليتم بعد ذلك تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة "تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد."

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الإطاحة بعصابة إجرامية تضم أربعة عناصر قامت باغتيال شخص بأولاد هداج ببومرداس
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 18:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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