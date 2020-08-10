تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء أدرار ورئيسي مجلس قضاء أدرار وغرداية

ميلة: هزة أرضية جديدة بقوة 3،5 درجات على سلم ريشتر بمنطقة قرارم قوقة -

الهلال الأحمر الجزائري يرسل قافلة تضامنية للأسر المتضررة من زلزال ميلة -

لبنان يفتقد حاليا لبرنامج واضح لإنقاذ الاقتصاد -

كوفيد-19 : دعوة رواد المساجد إلى الامتثال الصارم للإجراءات الصحية والوقائية -

الجزائر ملتزمة بمكافحة مختلف التهديدات على حدودها بلا هوادة -

عودة تدريجية الى مقاعد الجامعة تأخذ في الحسبان متطلبات الوضع الصحي -

استخدام التقنيات الجيو- فضائية لتحديد الوعاء العقاري الموجه للزراعات الصحراوية -

بومرداس: وضع 274 رعية جزائرية قدمت من المملكة العربية السعودية في الحجر الصحي -

زلزال بميلة: تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3،2 درجات بمنطقة قرارم قوقة -

وزير الداخلية الاسباني يعرب عن ارادة بلده في تطوير التعاون مع الجزائر -

تنسيق التعاون الامني و محاربة الجريمة المنظمة محور محادثات بين الجزائر واسبانيا -

ابتكار ومؤسسات ناشئة: ياسين المهدي وليد يقوم بزيارة عمل الى إيطاليا -

تخرج أربع دفعات جديدة من المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال -

وضع فرقة متعددة الاختصاصات لمكافحة تضخيم الفواتير -

تخرج دفعات من الضباط بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية -

الرئيس تبون يستقبل بالجزائر وزير الداخلية الإسباني -

وهران: ارتياح أصحاب المقاهي والمطاعم بالعودة التدريجية إلى النشاط -

الممثل الفكاهي بشير بن محمد في ذمة الله -

3 سنوات سجن ضد درارني و سنتين سجن منها أربعة أشهر نافذة ضد بلعربي و حميطوش -