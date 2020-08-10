تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء أدرار ورئيسي مجلس قضاء أدرار وغرداية

وقد تم تنصيب بلعربي زحماني محمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء أدرار خلفا إسماعيل بلخلفة، فيما تم تنصيب خليفة عبد الوافي رئيسا للمجلس القضائي لأدرار خلال مراسم أشرف عليها محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة زناني دحمان ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.
وبولاية غرداية تم تنصيب مصطفى سماتي رئيسا لمجلس القضاء خلفا لمحمد باعلي خلال مراسم أشرف عليها فيصل بوربالة، المدير العام لإدارة السجون وإعادة لإدماج ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.
وقد جرت مراسم التنصيب بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومنتخبين وأسرة سلك القضاء.