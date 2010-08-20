إستقبال ووضع 274 رعية جزائرية قدمت من المملكة العربية السعودية في الحجر الصحي ببومرداس   

بومرداس - قامت مديرية الصحة و السكان ببومرداس اليوم الاثنين باستقبال 274 جزائري ووضعهم تحت الحجر الصحي بالإقامة الرسمية للمعهد الجزائري للبترول بعاصمة الولاية، بعد إجلائهم من المملكة العربية السعودية في إطار تنفيذ تدابير الوقاية من تفشي وباء كورونا.

وفي تصريح ل/وأج قال المكلف بخلية الإعلام بمديرية الصحة و السكان، محمد باركي، أن 274 مواطن جزائري كانوا عالقين في الخارج، استقبلوا في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، و نقلوا بعدها عن طريق حافلات عمومية من مطار هواري بومدين نحو الإقامة الرسمية للمعهد الجزائري للبترول ببومرداس في "ظروف جيدة".

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ووضع الرعايا الجزائريين المذكورين ،اللذين ينحدرون من عدة ولايات من الوطن بعد إجلاؤهم من طرف السلطات العمومية في إطار التكفل بالرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا، تحت الحجر الصحي الاحترازي لمدة سبعة أيام لحمايتهم و التأكد من عدم إصابتهم بهذا الداء المعدي، حسب نفس المصدر.

وأضاف أن مصالح الولاية المعنية وضعت "كل إمكانياتها البشرية والمادية في المتناول" من أجل مرافقة و التكفل الجيد بالجزائريين الوافدين من الخارج في إطار تنفيذ إجراءات و تدابير الحجر الصحي للوقاية من تفشي وباء كوفيد-16.