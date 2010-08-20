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قسنطينة: اجلاء 310 رعية جزائرية من تركيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 11:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

قسنطينة - حل مساء امس الاحد مجموع 310 رعية جزائرية كانت عالقة بتركيا منذ توقف حركة النقل الجوي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بمطار محمد بوضياف بقسنطينة.

و تم اجلاء الرعايا الجزائريين من بينهم 13 طفلا على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من مدينة اسطنبول التركية.

و كان في استقبال الرعايا الجزائريين الذين تم اجلاءهم ممثلو السلطات المحلية و كذا مسؤولو القطاعات المعنية بالتكفل بهم خلال فترة الحجز الصحي حيث تم نقلهم على متن 14 حافلة نحو فندق الماريوت حيث سيقضون فترة الحجر الصحي, حسب مدير السياحة المحلي نور الدين بونافع.

و اشار مدير الصحة بالنيابة عديل دعاس الى تجنيد فرقة طبية لضمان المتابعة اليومية للحالة الصحية للرعايا الذين تم اجلاءهم طوال فترة الحجر الصحي.

و للتذكير, تم اجلاء 844 مواطن جزائري كانوا عالقين في كل من ايطاليا و ماليزيا و قطر و كندا خلال شهر يوليو الفارط نحو ولاية قسنطينة في اطار العمليات المندرجة في برنامج اجلاء 5.926 رعية جزائرية عالقة في مختلف دول العالم.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: اجلاء 310 رعية جزائرية من تركيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 11:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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