إضراب ميناء بجاية: استئناف وشيك للنشاط

بجاية- سيستأنف عن قريب عمال ميناء بجاية نشاطهم بعد مصالحة أجريت يوم الأحد بين النقابة والمديرية العامة، عقب إضراب دام ثلاثة أسابيع، حسبما علم يوم الأحد لدى المديرية العامة.

وصرح الرئيس المدير العامة للمؤسسة المرفئية لبجاية، حليم قاسمي لوأج أنه سيتم "استئناف النشاط المرفئي بدء من مساء يوم الأحد، بعد المحادثات المسؤولة التي جرت بين كافة الأطراف والتي شارك فيها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة.

وأوضح أنه في ختام المحادثات، تم الاتفاق "بتنازلات من كلا الطرفين" على استئناف العمل في أقرب الآجال، خصوصا و أن آثار الإضراب بدأت تظهر.

وأشار السيد قاسمي إلى أن هذا الإضراب تسبب في خسارة قدرها 700 مليون دج وغرامات تأخير تقارب 5ر1 مليون دولار.

وتطرق، من جهة أخرى، إلى أثار الإضراب على الروح المعنوية لمستوردي و صناعيي المنطقة الذين أجبروا على تحويل بضاعتهم إلى موانئ مجاورة أو إعادتها.

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وذكر، على سبيل المثال، شركة جنيرال للتغليف (جينيرال امبالاج)، الرائد الوطني للكارتون المموج الذي أجبر على إعادة ما يعادل شهر من مخزون المادة الاولية للممون، بعد أن بقيت بواخره متوقفة على مستوى الميناء لعدة أيام.

و للإشارة، فإن 19 باخرة بقيت يوم الأحد على مستوى الميناء في انتظار تفريغ البضاعة.

وجاء قرار استئناف نشاط ميناء بجاية بعد حكم من محكمة بجاية صدر يوم الخميس الفارط، يقضي بعدم شرعية هذا الإضراب، حسب السيد قاسمي.

وأضاف ذات المسؤول أنه اثر إبداء، يوم الأحد، الإرادة الحسنة للجميع والاجماع العام على منح الأولوية لمنفعة المؤسسة، تقرر إلغاء، بالمقابل، كافة الإجراءات التأديبية والقضائية والمالية المتخذة ضد بعض المضربين.

كما تقرر ضمن هذه المصالحة تغليب الحوار في أي نزاع لاحق و تفادي تجدد حدوث مثل هذه التجربة المريرة.