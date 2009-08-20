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هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة

 الجزائر - سجلت يوم الأحد في منتصف الليل(00.00) هزة أرضية قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة بلغت شدتها 3ر4 درجات على سلم ريشتر حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 10 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس والتي تقع على 7 كلم غرب شرشال .

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آخر تعديل على الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:52
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هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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