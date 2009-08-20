هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة -

ورقلة: إتلاف أكثر من 2.300 نخلة بسبب الحرائق منذ مطلع السنة الجارية -

رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء -

الهزات الأرضية بميلة: مسجد سيدي غانم لم يتعرض لأي ضرر -

الفتح التدريجي للمساجد: لجنة الفتوى تدعو الى التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية -

كرة القدم: شبيبة تيارت تعود إلى الرابطة الثانية بعد 13 سنة من الغياب -

سد بني هارون مزود بتجهيزات مضادة للزلازل -

تشييع جنازة جيزيل حليمي: الجزائر ممثلة بسفيرها في فرنسا -

ايقاف الموسم الكروي: شبيبة القبائل تحتج على قرار المكتب الفيدرالي للفاف -

وسائل اعلام/ ممارسات منافية للمهنة: مباشرة تفكير جماعي -

زلزال ميلة: إعادة إسكان 184 عائلة منكوبة بعد عشرين يوما -

الهزتان الأرضيتان بميلة: ضرورة الإسراع في إصلاح الأعطاب على مستوى شبكات التموين بمياه الشرب -

الحجر الصحي بالجزائر العاصمة: تمديد صلاحية تراخيص التنقل الاستثنائية ل 31 أغسطس -

وفاة الفنان المسرحي موسى لكروت -

الهزتان الأرضيتان بميلة: عدم تسجيل أي أضرار بالمنشآت الفنية -

كوفيد-19: 538 إصابة جديدة, 416 حالة شفاء و 11 وفيات -

البليدة: تجنيد قرابة 900 عون لتنظيم دخول المصلين إلى المساجد -

الاتحاد الأوروبي يعتبر الصحراء الغربية إقليمًا غير مستقل -

كوفيد-19/وهران: إجلاء 263 مواطنا من دبي -