هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 10 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس والتي تقع على 7 كلم غرب شرشال .
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - سجلت يوم الأحد في منتصف الليل(00.00) هزة أرضية قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة بلغت شدتها 3ر4 درجات على سلم ريشتر حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 10 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس والتي تقع على 7 كلم غرب شرشال .
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