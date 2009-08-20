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ورقلة: إتلاف أكثر من 2.300 نخلة بسبب الحرائق منذ مطلع السنة الجارية

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
ورقلة: إتلاف أكثر من 2.300 نخلة بسبب الحرائق منذ مطلع السنة الجارية

 ورقلة - أتلفت ما لا يقل عن 2.302 نخلة جراء اندلاع 308 حريقا خلال الفترة الممتدة ما بين أول يناير ونهاية يوليو المنصرم بولاية ورقلة, حسبما استفيد يوم الأحد من مصالح مديرية الحماية المدنية.

كما أسفرت هذه الحرائق التي تعود أسبابها لاسيما إلى الحرارة المرتفعة المسجلة خلال شهر يوليو والإهمال والأعمال التخريبية، عن إتلاف 4.329 متر طولي من مصدات الرياح و 49.930 متر مربع من الحشائش، كما أوضح ل/وأج المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية، الملازم محي الدين ميموني.

كما أن قلة العناية ببساتين النخيل وتنظيفها من الأشياء القابلة للاشتعال، فضلا عن غياب المسالك التي تسهل دخول عناصر الحماية المدنية، عوامل أخرى تساهم في اندلاع الحرائق، يضيف ذات المتحدث.

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وفي سياق متصل أشار السيد ميموني إلى أن مصالح الحماية المدنية بورقلة قد سخرت إمكانيات بشرية ومادية هامة في الشأن، لاسيما رتل متنقل مخصص لمكافحة حرائق النخيل عبر مختلف مناطق الولاية.

كما تعكف الحماية المدنية على تنظيم حملات إعلامية بشكل دوري ومستمر حول موضوع مكافحة حرائق بساتين النخيل وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، من أجل توعية المواطنين لتوخي الحيطة واليقظة وضرورة احترام تدابير السلامة والاحتياطات الضرورية حفاظا على ثروة النخيل، كما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:33
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ورقلة: إتلاف أكثر من 2.300 نخلة بسبب الحرائق منذ مطلع السنة الجارية
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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