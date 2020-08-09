وهران: تفكيك شبكة أنشأت ورشة لصناعة وتقليد المؤثرات العقلية

وهران - تمكنت مصالح الشرطة بوهران من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص أنشأت ورشة سرية لصناعة وتقليد المؤثرات العقلية حسبما علم يوم الأحد لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وقد تمت هذه العملية "النوعية" من طرف مصالح الأمن الحضري 17 استغلالا لمعلومات مفادها قيام مجموعة أشرار بتحويل مسكن بأحد أحياء وسط مدينة وهران الى ورشة سرية لصناعة وتقليد المؤثرات العقلية من نوع "اكستازي" باستعمال مواد طبية ومزجها بمواد كيميائية مضرة بالصحة مع إعادة ترويجها في وسط الشباب , وفق نفس المصدر.

وقد تمكنت الشرطة من توقيف المتورطين الأربعة في القضية فيما أسفرت عملية تفتيش المسكن عن ضبط 150 قرص مغشوشة مهيأة للترويج ومواد طبية تستعمل في تصنيع هذه الأقراص منها قارورة سائل بنفسجي ومعجون من نفس اللون وعلب مواد صيدلانية فارغة ومسحوق أبيض ومعجون أسنان فضلا عن معدات كانت تستعمل في هذا النشاط الإجرامي ومبلغ مالي يقدر ب 6 ألاف دج.

وقد تم تحرير إجراء ضد الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 سنة، سيحالون بموجبه الى العدالة مثلما أشير إليه.