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الهزة الأرضية بتيبازة : لا خسائر بشرية أو مادية

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 09:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

الجزائر- لم تسجل اي خسائر بشرية او مادية اثر الهزة الأرضية التي ضربت منطقة سيدي غيلاس بولاية تيبازة في الساعات الأولى من يوم الأحد، شعر بها سكان الولايات المجاورة, حسب ما جاء في بيان للحماية المدنية.

وأوضح  ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قاموا "بعمليات استطلاع  وتعرف عبر مختلف بلديات واحياء الولايات التي شعر سكانها بالهزة , لحد الساعة لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية او مادية ".

واضاف المصدر ذاته ان الهزة الارضية شعر بها سكان ولايات تيبازة والشلف والبليدة والجزائر .

اقرأ أيضا :      هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة

وسجلت يوم الاحد في منتصف الليل(00.00) هزة أرضية قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة بلغت شدتها 3ر4 درجات على سلم ريشتر حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وحدد مركز الهزة  ب 10 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس والتي تقع على 7 كلم غرب شرشال .

آخر تعديل على الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 10:37
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الهزة الأرضية بتيبازة : لا خسائر بشرية أو مادية
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 09:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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