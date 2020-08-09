Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهزات الأرضية بميلة: مسجد "سيدي غانم لم يتعرض لأي ضرر"

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 08:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
الهزات الأرضية بميلة: مسجد &quot;سيدي غانم لم يتعرض لأي ضرر&quot;

ميلة- أشار المكلف بمديرية الترميم والمحافظة على التراث بوزارة الثقافة والفنون, السيد زهير بلالو يوم السبت إلى أن مسجد "سيدي غانم" المتواجد بولاية ميلة, والذي يعد أقدم مسجد بالجزائر, لم يتعرض لأي ضرر بعد الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية يوم الجمعة.

وأوضح المسؤول أن هذا المسجد الذي سمي أولا باسم "أبو مهاجر دينار" والذي يعود تشييده إلى بداية القرن السادس (السنة 59 للهجرة), يوجد داخل متحف موقع ميلة, وسيستفيد من أشغال ترميم مستعجلة بداية من الأسبوع المقبل.

ولوحظت بعض "الأضرار الخفيفة جدا" على مستوى متحف الحديقة الأثرية للمدينة, وهي أضرار مست الجدار البيزنطي وبعض التماثيل الرخامية بما فيها التمثال "ميلو" المنحوت على الرخام الأبيض والذي يمثل شكلا بشريا لما يقارب المترين في العلو, وهو التمثال الذي أكتشف في 1880.

اقرأ أيضا :    الهزتان الأرضيتان بميلة: "عدم تسجيل أي أضرار بالمنشآت الفنية"

وأشار ذات المصدر إلى "انهيار منزلين شاغرين مصنفان في الخانة الحمراء وتضررت 16 بناية أخرى, دون تسجيل أي ضحايا, بقصبة ميلة التي تعتبر نسيجا عمرانيا عتيقا", مؤكدا أنه سيتم تشخيص الأضرار بهذه البنايات من قبل فريق خبراء أرسلته وزارة السكن والعمران والمدينة إلى عين المكان.

كما كلفت وزارة الثقافة والفنون ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية لأجل القيام بتشخيص للأضرار المسجلة في الجدار البيزنطي وتماثيل الرخام.

آخر تعديل على الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 09:29
كلـمات مفتـاحيــة :
الهزات الأرضية بميلة: مسجد "سيدي غانم لم يتعرض لأي ضرر"
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 08:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.09

الهزة الأرضية بتيبازة : لا خسائر بشرية أو مادية

20.08.09

الهزات الأرضية بميلة: مسجد "سيدي غانم لم يتعرض لأي ضرر"

20.08.09

هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة

20.08.08

كرة القدم: شبيبة تيارت تعود إلى الرابطة الثانية بعد 13 سنة من الغياب

20.08.08

سد بني هارون مزود بتجهيزات مضادة للزلازل

20.08.08

تشييع جنازة جيزيل حليمي: الجزائر ممثلة بسفيرها في فرنسا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.03

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة