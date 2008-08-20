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الحجر الصحي بالجزائر العاصمة: تمديد صلاحية تراخيص التنقل الاستثنائية ل 31 أغسطس

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 17:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 40 مرات
الحجر الصحي بالجزائر العاصمة: تمديد صلاحية تراخيص التنقل الاستثنائية ل 31 أغسطس

الجزائر- أعلنت مصالح ولاية الجزائر يوم السبت أن تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها "تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة" وذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الصحي بداية من 9 أغسطس إلى غاية 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت مصالح الولاية في بيان لها على صفحتها ب "فايسبوك" أنه إثر قرار الوزير الأول تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الجزئي وكذا مختلف التدابير الوقائية المرافقة له والمتعلقة بمكافحة وباء كورونا وتسيير الوضع الاستعجالي المرتبط بهذا الوباء, ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطنات ومواطني ولاية الجزائر أنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي المنزلي من 9 -31 أغسطس الجاري من الساعة الحادية عشر ليلا (23 سا 00) إلى الساعة السادسة صباحا (06 سا 00 د) من اليوم الموالي.

وأشار ذات المصدر أن "جميع الأشخاص والسلطات والهيئات العمومية والخاصة الحاصلة على تراخيص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر والمقاطعات الإدارية التابعة لها بعد 15 مايو 2020, أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة".

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من جهة ثانية، أضاف البيان انه تقرر رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة مرور السيارات الخاصة من وإلى ولاية الجزائر وكذا تمديد الإجراء المتعلق بمنع حركة مرور وسائل النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع باستثناء سيارات الأجرة.

ودعا ذات المصدر المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية الموصى بها من طرف السلطة الصحية, لاسيما ارتداء الكمامات الواقية واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي كونها تبقى السلوكيات الواجب إتباعها لما لها من أهمية لحماية الأفراد وعائلاتهم وكبح تفشي هذه الجائحة.

آخر تعديل على السبت, 08 آب/أغسطس 2020 19:27
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الحجر الصحي بالجزائر العاصمة: تمديد صلاحية تراخيص التنقل الاستثنائية ل 31 أغسطس
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 17:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 40 مرة   شارك

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