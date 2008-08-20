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كوفيد-19/وهران: إجلاء 263 مواطنا من دبي

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
كوفيد-19/وهران: إجلاء 263 مواطنا من دبي

وهران - وصل يوم السبت الى مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" 263 مواطنا جزائريا من دبي كانوا عالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة, حسبما أفاد به مسؤول الاتصال للولاية.

وأوضح طاهر ايت علي أن الطائرة حطت بمطار وهران الدولي على الساعة الثالثة صباحا، حيث وفرت السلطات الولائية كل الظروف على غرار الأطقم الطبية لاستقبال هؤلاء الوافدين الذين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

وقد تم استقبال هؤلاء المواطنين في ظروف جيدة حيث تم توجيههم مباشرة إلى فندقي "الباشا" و"أصالة" حيث سيقضون أسبوعا في الحجر الصحي، يمكنهم بعدها من العودة إلى ديارهم.

وتندرج هذه العملية في إطار المخطط الذي قامت به وزارة الشؤون الخارجية لإجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج والذي سمح بعودة المئات منهم.

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آخر تعديل على السبت, 08 آب/أغسطس 2020 18:44
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كوفيد-19/وهران: إجلاء 263 مواطنا من دبي
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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