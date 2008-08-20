كوفيد-19/وهران: إجلاء 263 مواطنا من دبي

وأوضح طاهر ايت علي أن الطائرة حطت بمطار وهران الدولي على الساعة الثالثة صباحا، حيث وفرت السلطات الولائية كل الظروف على غرار الأطقم الطبية لاستقبال هؤلاء الوافدين الذين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.
وقد تم استقبال هؤلاء المواطنين في ظروف جيدة حيث تم توجيههم مباشرة إلى فندقي "الباشا" و"أصالة" حيث سيقضون أسبوعا في الحجر الصحي، يمكنهم بعدها من العودة إلى ديارهم.
وتندرج هذه العملية في إطار المخطط الذي قامت به وزارة الشؤون الخارجية لإجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج والذي سمح بعودة المئات منهم.
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