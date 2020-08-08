الهزتان الأرضيتان بميلة: "الدولة تبقى متضامنة مع المواطنين في أي ظرف كان"

ميلة - أكد وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري يوم السبت من ولاية ميلة بأن "الدولة تبقى متضامنة مع المواطنين في أي ظرف كان".

و أوضح الوزير خلال الاجتماع المنعقد بمقر الولاية لعرض الحصيلة الأولية لمعاينة المباني المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين تم تسجيلهما أمس الجمعة بميلة بحضور وزيري الأشغال العمومية و النقل فاروق شيالي، و الموارد المائية أرزقي براقي، علاوة على السلطات المحلية بأن "تواجده بمعية زميليه الوزيرين بالولاية هو من أجل معاينة الأماكن المتضررة و بعث رسالة اطمئنان للعائلات المتضررة".

و أضاف " نحن نتابع الوضع بالولاية منذ أمس الجمعة"، مفيدا بأن "الفرق التقنية المتواجدة ميدانيا تعمل جاهدة على معاينة المنشآت و السكنات المتضررة منزلا بمنزل و إحصاء الأضرار بدقة".

و قال أن "60 مهندسا من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (سي تي سي) متواجدون حاليا بأرض الميدان و سيرتفع عددهم هذا المساء إلى 80 بهدف الانتشار و إنهاء العمل التقييمي التقني في أقرب الآجال".

و كشف السيد ناصري بالمناسبة بأن "الإعانات الخاصة بالحالات المتضررة و كذا البرامج متوفرة للتكفل بهم سريعا"، مضيفا بأنه "سيتم إيجاد حلول سريعة للعائلات المتأثرة سكناتها بشكل كبير من الهزتين الأرضيتين و المصنفة في الخانة الحمراء من قبل فرق المعاينة و ذلك دون إقصاء لأي عائلة".

و أكد السيد ناصري بأن "الميكانيزمات الموضوعة من طرف الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (سي جي سي) لمواجهة مثل هذه الطوارئ سيمكننا من تجاوز الأزمة سريعا".

و خلال هذا الاجتماع تلقى الوفد الوزاري شروحا حول الحصيلة الأولية للمعاينة الميدانية للأضرار و التي تفيد بأنه قد تمت معاينة 275 منشأة منها 93 مصنفة في الخانة الحمراء 66 منها بحي الخربة و 24 بالمدينة القديمة لميلة و 117 في الخانة البرتقالية منها 67 بالخربة و 93 بالمدينة القديمة.

و لدى معاينة الوفد الوزاري لآثار الهزتين الأرضيتين على حي الخربة تم الاستماع مطولا لانشغالات السكان، و في هذا الصدد جدد السيد ناصري التأكيد على "الوقوف الدائم للدولة إلى جانب المواطنين و حرصها على ضمان سلامة حياتهم بما فيهم أولئك المصنفين ضمن المستوى الرابع في الخانة البرتقالية".

كما جدد استعداد الدولة بالتكفل بالمتضررين في أقرب الآجال و دون إقصاء، داعيا في ذات السياق المواطنين إلى تأطير أنفسهم في إطار لجان الأحياء لتسهيل عمل فرق المعاينة.

من جانبه أكد وزير الأشغال العمومية و النقل السيد فاروق شيالي على "مرافقة الدولة و دعمها للمواطنين".

و سيتوجه الوفد الوزاري لمعاينة سد بني هارون بأقصى شمال ميلة علاوة على ورشة إنجاز 600 سكن عمومي إيجاري ببلدية سيدي مروان.