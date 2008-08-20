الهزتان الارضيتان بميلة : إيواء 79 عائلة بملعب بلعيد بلقاسم

ميلة- تم إيواء 79 عائلة منكوبة جراء الهزتان الارضيتان اللتان بميلة أمس الجمعة داخل خيام بملعب بلعيد بلقاسم بعاصمة الولاية حسب ما أكده يوم السبت رئيس دائرة ميلة كمال طبيب.

و أوضح نفس المسؤول ل/وأج بأن 54 خيمة تم نصبها ليلة الجمعة إلى السبت لإيواء العائلات المتضررة , مشيرا إلى أن المجهودات متواصلة لنصب 150 خيمة أخرى لاحتضان عائلات أخرى متضررة خاصة منها التي تقطن بحي خربة و بالمدينة القديمة لميلة.

و أشار السيد طبيب إلى أن هذه العائلات التي تم تزويدها بمختلف المستلزمات على غرار الأفرشة و الأغطية يتم التكفل بها كذلك من حيث الإطعام , لافتا الى ان مصالح الحماية المدنية لعدة ولايات من بينها سطيف و جيجل و قسنطينة على الخصوص قد نقلت نحو ميلة مساعدات تتمثل في خيام و أغطية و لوازم أخرى للتكفل بالعائلات المنكوبة.

و أكد نفس المصدر بأن عائلات أخرى قد تم إيوائها بكل من ديوان مؤسسات الشباب (أوداج) و داري الشباب بعاصمة الولاية.

و حسب معاينة أولية فإن 66 منزلا بحي الخربة و 24 بناية أخرى بمدينة ميلة القديمة تم تصنيفها ضمن "المنطقة الحمراء" عقب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة فيما "تتواصل" عملية إحصاء السكنات المتضررة من الهزتين الارضيتين .

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و قد سجلت ولاية ميلة يوم الجمعة هزتين أرضيتين بشدة 4,9 و 4,5 درجات على سلم ريشتر على الساعة السابعة و 15 دقيقة و الثانية عشرة و 13 دقيقة، حيث حدد مركز الأولى على بعد 2 كلم جنوب شرق حمالة و الثانية على بعد 3 كلم جنوب حمالة.

و قد تسببت الهزتان الأرضيتان في انهيار بعض المنازل و في تشققات ببنايات أخرى بحيي الخربة و قصر الماء و المدينة القديمة لميلة بعاصمة الولاية حسب ما ورد في حصيلة أولية لمصالح الحماية المدنية التي أكدت بأنه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية".

كما تنقل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و وزيرة للعمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالنيابة كوثر كريكو أمس الجمعة بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ميلة، حيث عاينا حي الخربة و مدينة ميلة القديمة و اطلعا على الوضع و استمعا لانشغالات المواطنين.

و كان الوزيران قد توجها أيضا إلى موقع سد بني هارون العملاق و كذا إلى بلدية حمالة مركز الهزتين الارضيتين قبل عقد ليلة الجمعة إلى السبت جلسة عمل مع المسؤولين المحليين تم خلالها اتخاذ سلسلة من التدابير.