الهزة الأرضية بميلة: فرق تقنية مدعمة لإعداد صورة شاملة حول وضعية المباني المتضررة

و أوضح الوزير الذي كان بمعية وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو لدى معاينة السد بأن "فرقا تقنية مختصة من ولايات ميلة و سطيف و قسنطينة و جيجل تعمل على معاينة الأضرار و إحصائها و سيتم تدعيمها بفرق أخرى تتكون من 30 مختصا ستلتحق بداية من مساء يوم الجمعة للسماح بالوقوف على الوضع ميدانيا و إعداد صورة شاملة و واضحة حول وضعية المباني المتضررة" معربا عن ارتياحه لعدم تسجيل خسائر بشرية بسبب الهزتين الأرضيتين.
كما أفاد السيد بلجود بأن "الهزتين أثرتا بشكل كبير على المدينة القديمة و حي الخربة بعاصمة الولاية" مؤكدا بأنه "تم اتخاذ إجراءات استعجالية بخصوص هذه المباني المتضررة لتفادي أي خطر محتمل."
و تحدث في هذا الصدد عن وجود بنايات منهارة تستدعي التكفل الفوري بأصحابها لإبعادهم عن الخطر أما البنايات التي سجلت على مستواها تشققات فسيتم التكفل بها من خلال تقديم إعانات لأصحابها.
و بعد أن أكد بأن الأمر يتعلق بهزتين أرضيتين عاديتين أفاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بأنه "سيتم عقد جلسة عمل مع السلطات المحلية و المجتمع المدني لتحديد سبل التكفل بالمتضررين."
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و بشأن سد بني هارون أفاد الوزير بأن "السد لم يتأثر بالهزات الأرضية الأخيرة المسجلة بالولاية -هزة أرضية منذ حوالي 3 أسابيع و هزتين يوم الجمعة- و هو في حالة جيدة بناء على تقارير الفرق التقنية التي عاينت السد" كاشفا بأن "فرقة معاينة أخرى ستحل يوم السبت لتتبع وضعية السد بشكل أكبر و التأكد من سلامته."
و قد تسببت الهزتان الأرضيتان المسجلتان يوم الجمعة بميلة -حسب مصالح الحماية المدنية - في الانهيار التام لمنزلين بالمدينة القديمة و منزل آخر يتكون من 4 طوابق بحي الخربة بعاصمة الولاية علاوة على تشقق الطريق بذات الحي على مسافة 500 م و كذا تشققات في الأعمدة و الجدران و عدد من الانهيارات الجزئية في 15 منزلا بالمدينة القديمة و 11 منزلا بحي الخربة و 5 منازل بحي قصر الماء ببلدية ميلة.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد أمر كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بالانتقال إلى ولاية ميلة لمتابعة الوضع بها عن كثب عقب الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية صباح الجمعة مسديا تعليمات لتوفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من الهزتين الأرضيتين.