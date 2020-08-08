الهزة الأرضية بميلة: فرق تقنية مدعمة لإعداد صورة شاملة حول وضعية المباني المتضررة

ميلة- أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود يوم الجمعة من سد بني هارون الواقع بأقصى شمال ولاية ميلة بأنه "تم تكليف فرق تقنية أخرى لتدعيم تلك المتواجدة ميدانيا لإعداد صورة شاملة و واضحة في أقرب الآجال حول وضعية المباني المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا المنطقة صباح الجمعة."

و أوضح الوزير الذي كان بمعية وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو لدى معاينة السد بأن "فرقا تقنية مختصة من ولايات ميلة و سطيف و قسنطينة و جيجل تعمل على معاينة الأضرار و إحصائها و سيتم تدعيمها بفرق أخرى تتكون من 30 مختصا ستلتحق بداية من مساء يوم الجمعة للسماح بالوقوف على الوضع ميدانيا و إعداد صورة شاملة و واضحة حول وضعية المباني المتضررة" معربا عن ارتياحه لعدم تسجيل خسائر بشرية بسبب الهزتين الأرضيتين.

كما أفاد السيد بلجود بأن "الهزتين أثرتا بشكل كبير على المدينة القديمة و حي الخربة بعاصمة الولاية" مؤكدا بأنه "تم اتخاذ إجراءات استعجالية بخصوص هذه المباني المتضررة لتفادي أي خطر محتمل."

و تحدث في هذا الصدد عن وجود بنايات منهارة تستدعي التكفل الفوري بأصحابها لإبعادهم عن الخطر أما البنايات التي سجلت على مستواها تشققات فسيتم التكفل بها من خلال تقديم إعانات لأصحابها.

و بعد أن أكد بأن الأمر يتعلق بهزتين أرضيتين عاديتين أفاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بأنه "سيتم عقد جلسة عمل مع السلطات المحلية و المجتمع المدني لتحديد سبل التكفل بالمتضررين."

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و بشأن سد بني هارون أفاد الوزير بأن "السد لم يتأثر بالهزات الأرضية الأخيرة المسجلة بالولاية -هزة أرضية منذ حوالي 3 أسابيع و هزتين يوم الجمعة- و هو في حالة جيدة بناء على تقارير الفرق التقنية التي عاينت السد" كاشفا بأن "فرقة معاينة أخرى ستحل يوم السبت لتتبع وضعية السد بشكل أكبر و التأكد من سلامته."

و قد تسببت الهزتان الأرضيتان المسجلتان يوم الجمعة بميلة -حسب مصالح الحماية المدنية - في الانهيار التام لمنزلين بالمدينة القديمة و منزل آخر يتكون من 4 طوابق بحي الخربة بعاصمة الولاية علاوة على تشقق الطريق بذات الحي على مسافة 500 م و كذا تشققات في الأعمدة و الجدران و عدد من الانهيارات الجزئية في 15 منزلا بالمدينة القديمة و 11 منزلا بحي الخربة و 5 منازل بحي قصر الماء ببلدية ميلة.