Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهزة الأرضية بميلة: فرق تقنية مدعمة لإعداد صورة شاملة حول وضعية المباني المتضررة

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
الهزة الأرضية بميلة: فرق تقنية مدعمة لإعداد صورة شاملة حول وضعية المباني المتضررة

ميلة- أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود يوم الجمعة من سد بني هارون الواقع بأقصى شمال ولاية ميلة بأنه "تم تكليف فرق تقنية أخرى لتدعيم تلك المتواجدة ميدانيا لإعداد صورة شاملة و واضحة في أقرب الآجال حول وضعية المباني المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا المنطقة صباح الجمعة."

و أوضح الوزير الذي كان بمعية وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو لدى معاينة السد بأن "فرقا تقنية مختصة من ولايات ميلة و سطيف و قسنطينة و جيجل تعمل على معاينة الأضرار و إحصائها و سيتم تدعيمها بفرق أخرى تتكون من 30 مختصا ستلتحق بداية من مساء يوم الجمعة للسماح بالوقوف على الوضع ميدانيا و إعداد صورة شاملة و واضحة حول وضعية المباني المتضررة" معربا عن ارتياحه لعدم تسجيل خسائر بشرية بسبب الهزتين الأرضيتين.

كما أفاد السيد بلجود بأن "الهزتين أثرتا بشكل كبير على المدينة القديمة و حي الخربة بعاصمة الولاية" مؤكدا بأنه "تم اتخاذ إجراءات استعجالية بخصوص هذه المباني المتضررة لتفادي أي خطر محتمل."

و تحدث في هذا الصدد عن وجود بنايات منهارة تستدعي التكفل الفوري بأصحابها لإبعادهم عن الخطر أما البنايات التي سجلت على مستواها تشققات فسيتم التكفل بها من خلال تقديم إعانات لأصحابها.

و بعد أن أكد بأن الأمر يتعلق بهزتين أرضيتين عاديتين أفاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بأنه "سيتم عقد جلسة عمل مع السلطات المحلية و المجتمع المدني لتحديد سبل التكفل بالمتضررين."

اقرأ أيضا:     زلزال ميلة: تعليمات لتكفل "فوري" بحاجيات المواطنين

و بشأن سد بني هارون أفاد الوزير بأن "السد لم يتأثر بالهزات الأرضية الأخيرة المسجلة بالولاية -هزة أرضية منذ حوالي 3 أسابيع و هزتين يوم الجمعة-  و هو في حالة جيدة بناء على تقارير الفرق التقنية التي عاينت السد" كاشفا بأن "فرقة معاينة أخرى ستحل يوم السبت لتتبع وضعية السد بشكل أكبر و التأكد من سلامته."

و قد تسببت الهزتان الأرضيتان المسجلتان يوم الجمعة بميلة -حسب مصالح الحماية المدنية -  في الانهيار التام لمنزلين بالمدينة القديمة و منزل آخر يتكون من 4 طوابق بحي الخربة بعاصمة الولاية علاوة على تشقق الطريق بذات الحي على مسافة 500 م و كذا تشققات في الأعمدة و الجدران و عدد من الانهيارات الجزئية في 15 منزلا بالمدينة القديمة و 11 منزلا بحي الخربة و 5 منازل بحي قصر الماء ببلدية ميلة.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد أمر كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بالانتقال إلى ولاية ميلة لمتابعة الوضع بها عن كثب عقب الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية صباح الجمعة مسديا تعليمات لتوفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من الهزتين الأرضيتين.

آخر تعديل على السبت, 08 آب/أغسطس 2020 19:58
كلـمات مفتـاحيــة :
الهزة الأرضية بميلة: فرق تقنية مدعمة لإعداد صورة شاملة حول وضعية المباني المتضررة
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.08

كرة القدم: شبيبة تيارت تعود إلى الرابطة الثانية بعد 13 سنة من الغياب

20.08.08

سد بني هارون مزود بتجهيزات مضادة للزلازل

20.08.08

تشييع جنازة جيزيل حليمي: الجزائر ممثلة بسفيرها في فرنسا

20.08.08

ايقاف الموسم الكروي: شبيبة القبائل تحتج على قرار المكتب الفيدرالي للفاف

20.08.08

وسائل اعلام/ ممارسات منافية للمهنة: مباشرة تفكير جماعي

20.08.08

زلزال ميلة: "إعادة إسكان 184 عائلة منكوبة بعد عشرين يوما"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.03

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة