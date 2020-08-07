الهزة الأرضية بميلة: "لم يسجل أي ضرر بسدود الولاية"   

الجزائر - لم يتم تسجيل أي ضرر بسدود ولاية ميلة الثلاث جراء الهزتين الأرضيتين اللتين سجلتا بالولاية صبيحة اليوم الجمعة، كما أن سد بني هارون وهو أكبر وأهم هذه السدود، "تفاعل بكل ايجابية" مع الهزتين، حسبما أكده بيان لوزارة الموارد المائية.

وأفاد البيان أن الفريق التقني للسد و فور وقوع الهزة الأرضية الأولى بولاية ميلة قدرت قوتها 4،9 على سلم ريشتر، "سارع إلى فحص المنشأة و قياس التحركات و ضغط الماء . و لم يسجل أي تأثر أو ضرر على مستوى السدود الثلاث بالمنطقة.

للإشارة، فان ولاية ميلة تعد ثلاثة سدود أهمها سد بني هارون وهو يقع أقصى شمال الولاية و ثانيها سد وادي العثمانية بجنوب عاصمة الولاية و الثالث هو سد سيدي خليفة الطي و يقع جنوب الولاية.

وطمأن نفس المصدر "أن كل السدود قاومت بشكل ايجابي" هذه الظاهرة الطبيعية، مضيفا أن الوكالة في اتصال دائم مع المركز الوطني للزلازل لمتابعة الهزات الارتدادية.

من جانب آخر، فند البيان الأخبار المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول شروع مصالح الوكالة الوطنية للسدود بتفريغ منسوب ماء سد بني هارون لإنقاص الضغط عليه تحسبا لأي طارئ بعد الزلزال الذي ضرب بلدية ميلة.

وأكد البيان أن كل ما يتم تداوله من أخبار بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لأي طارئ هي أخبار "مغلوطة".

للتذكير، فان ولاية ميلة سجلت صبيحة اليوم الجمعة هزتين أرضيتين بلغت شدتهما على التوالي 9ر4 و5ر4 على سلم ريشتر وذلك على 7.15 سا و 12.13سا، و قد حدد مركز الأولى ب2 كلم جنوب-شرق حمالة و ب 3 كلم جنوب حمالة بالنسبة للثانية.