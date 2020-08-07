أرزقي براقي: "لم نسجل أية أضرار أو اختلالات في سد بني هارون" 

الجزائر - طمأن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، سكان ولاية ميلة و المناطق المجاورة لها بأن سد بني هارون "لم يتعرض لأي ضرر ولا أي اختلالات" جراء الهزتين الأرضيين اللتين سجلتا صباح اليوم الجمعة بولاية ميلة.

وقال السيد براقي في تصريح لواج: "أطمئن سكان ولاية ميلة و المناطق المجاورة لها بأن السد حاليا على مستويات عالية من السلامة و الأمان وأنه لم يتعرض لأي ضرر جراء الهزة الأرضية التي سجلت صباح اليوم (...)" مؤكدا أن السد "مجهز بأحدث تكنولوجيات الفحص، القياس و المعاينة"، و أن الفرق التقنية في عين المكان "لم تسجل أي خلل من خلال البيانات التي عاينتها يوميا".

وأضاف الوزير أنه، و تبعا لنتائج الكشف و القياس التي اجرتها الفرقة التقنية التي تنشط على مستوى السد بشكل يومي و متواصل، "لم تسجل أي ضرار او اختلال في بيانات الفحص"، مؤكدا ان هذه الفرقة "تدعمت بفريق ثان من التقنيين و الخبراء تنقل من العاصمة الى منطقة سد بني هارون لتنسيق العمل".