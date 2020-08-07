Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أرزقي براقي: "لم نسجل أية أضرار أو اختلالات في سد بني هارون" 

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 17:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
أرزقي براقي: &quot;لم نسجل أية أضرار أو اختلالات في سد بني هارون&quot; 

الجزائر - طمأن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، سكان ولاية ميلة و المناطق المجاورة لها بأن سد بني هارون "لم يتعرض لأي ضرر ولا أي اختلالات" جراء الهزتين الأرضيين اللتين سجلتا صباح اليوم الجمعة بولاية ميلة.

وقال السيد براقي في تصريح لواج: "أطمئن سكان ولاية ميلة و المناطق المجاورة لها بأن السد حاليا على مستويات عالية من السلامة و الأمان وأنه لم يتعرض لأي ضرر جراء الهزة الأرضية التي سجلت صباح اليوم (...)" مؤكدا أن السد "مجهز  بأحدث تكنولوجيات الفحص، القياس و المعاينة"، و أن الفرق التقنية في عين المكان "لم تسجل أي خلل من خلال البيانات التي عاينتها يوميا".

وأضاف الوزير أنه، و تبعا لنتائج الكشف و القياس التي اجرتها الفرقة التقنية التي تنشط على مستوى السد بشكل يومي و متواصل، "لم تسجل أي ضرار او اختلال في بيانات الفحص"، مؤكدا ان هذه الفرقة "تدعمت بفريق ثان من التقنيين و الخبراء تنقل من العاصمة الى منطقة  سد بني هارون لتنسيق العمل".

 إقرأ أيضا: هزة أرضية ثانية بقوة 4،5 درجات بولاية ميلة

وجدد الوزير تأكيده  بأن المنشآت الكبرى للقطاع و على رأسها السدود انشئت وفقا لدراسات معمقة استهلكت سنوات للكشف عن  الاختلالات المنجرة عن الهزات الأرضية  وانجراف التربة و غيرها من الظواهر الطبيعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
أرزقي براقي: "لم نسجل أية أضرار أو اختلالات في سد بني هارون" 
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 17:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.07

الهزة الأرضية بميلة: "لم يسجل أي ضرر بسدود الولاية"   

20.08.07

الهزة الأرضية بميلة - بلجود : "الدولة لن تتخلى عن مواطنيها"

20.08.07

أرزقي براقي: "لم نسجل أية أضرار أو اختلالات في سد بني هارون" 

20.08.07

كورونا: 529 إصابة جديدة، 429 حالة شفاء و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.08.07

الهزة الأرضية بميلة: سد بني هارون لم يتأثر

20.08.07

اتحاد الجزائر: عنتر يحيى منتظر الأحد القادم بالجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.04

صناعة عسكرية: تسليم 1048 عربة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس- بنز