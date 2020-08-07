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الهزة الأرضية بميلة: سد بني هارون لم يتأثر

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
الهزة الأرضية بميلة: سد بني هارون لم يتأثر

ميلة - لم يتأثر سد بني هارون الذي يعد أكبر سد مائي بالجزائر و يقع بأقصى شمال ولاية ميلة، بأي شكل من الأشكال بالهزتين الأرضيتين اللتين تم تسجيلهما اليوم الجمعة بالمنطقة، حسب ما أكده مدير الموارد المائية بالنيابة بميلة مسعود لشهب.

وقال المسؤول أنه "لا وجود لأي خطر أو تهديد ذو صلة بسد بني هارون" عقب الهزتين الأرضيتين اللتين كان مركزهما منطقة حمالة، مؤكدا بأن وضعية السد "مستقرة" و "لا تستدعي القلق" مطلقا.

كما أكد بأن "فرقا تقنية تراقب وتتفحص هذه المنشأة المائية الضخمة" مذكرا بأن سد بني هارون مزود ب"تجهيزات تشخيصية جد متطورة و مضادة للزلازل".

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تجدر الإشارة إلى أن ولاية ميلة سجلت اليوم الجمعة هزتين أرضيتين بلغت شدتهما 9ر4 و5ر4 على سلم ريشتر و ذلك على الساعتين السابعة صباحا و 15 دقيقة ومنتصف النهار و 13 دقيقة حيث حدد مركز الأولى ب2 كلم جنوب-شرق حمالة و ب 3 كلم جنوب حمالة بالنسبة للثانية.

وقد شعر بالهزة الأرضية الأولى سكان بلديتي ابن زياد و حامة بوزيان بقسنطينة المجاورتين على وجه الخصوص.

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الهزة الأرضية بميلة: سد بني هارون لم يتأثر
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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