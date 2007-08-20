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الطارف: حجز 3 مسدسات آلية و ما يقارب 680 خرطوشة

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 16:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

الطارف - حجزت فرقة البحث و التحري بأمن ولاية الطارف ثلاثة مسدسات آلية و ما يقارب 680 خرطوشة من مختلف العيارات في قضية تورط فيها ثلاثة أشخاص، حسب ما علم اليوم الجمعة من المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني. 

وأوضح المحافظ الرئيسي للشرطة محمد كريم لعبيدي بأنه بناء على ورود معلومات مفادها نشاطات مشبوهة لبعض الأشخاص فتح عناصر فرقة البحث و التحري تحقيقا مكن من تحديد هوية الأشخاص المشتبه بهم و الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 سنة.

وعقب عمليات الترصد و المراقبة، تم توقيف اثنين منهم على متن مركبة سياحية بالطارف فيما تم توقيف الشخص الثالث المتورط بعد استكمال التحقيق، حسب ما أفاد به ذات المصدر.

وتم العثور داخل المركبة السياحية التي تم حجزها هي الأخرى في إطار هذه القضية، على ثلاثة مسدسات آلية معبأة بالذخيرة إضافة إلى 650 خرطوشة عيار 16 ملم مخبأة في علب كبيرة.

ويتابع الموقوفين المنحدرين من ولاية الطارف عن جرم "المتاجرة بالأسلحة النارية و الذخيرة" و "بيع الخراطيش دون رخصة"، وقد أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالذرعان في حقهم أمرا بالإيداع رهن الحبس، حسب ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطارف: حجز 3 مسدسات آلية و ما يقارب 680 خرطوشة
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 16:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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