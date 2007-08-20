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هزة أرضية ثانية بقوة 4،5 درجات بولاية ميلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 15:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

الجزائر - سجلت اليوم الجمعة على الساعة 12 و 13 دقيقة هزة أرضية ثانية بولاية ميلة بلغت شدتها 4،5 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 3 كلم جنوب حمالة بنفس الولاية.

وقد سجلت الولاية هزة أرضية صباح اليوم على الساعة 07 و 15 دقيقة بلغت شدتها 4،9 درجات على سلم  ريشتر، حدد مركزها ب 2 كلم جنوب-شرق حمالة.

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هزة أرضية ثانية بقوة 4،5 درجات بولاية ميلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 15:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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