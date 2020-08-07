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الهزة الأرضية بميلة: أمر بتوفير كل الإمكانيات لمساعدة المتضررين

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 14:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
الهزة الأرضية بميلة: أمر بتوفير كل الإمكانيات لمساعدة المتضررين

الجزائر - أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعليمات لتوفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة صباح اليوم، حسب ما أكده الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وقال السيد جراد في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن "رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لمصالحه بالاتصال المباشر والتنسيق مع وزير الداخلية والسلطات المحلية لتوفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من الزلزال".

وشدد الوزير الاول على أن "الدولة لن تدخر أي جهد من أجل توفير كافة الاحتياجات الضرورية لمساعدة المواطنين" مضيفا بالقول " سنظل نتابع تطورات الوضع و تداعيات الهزة الارضية كل دقيقة".

كما أعلن السيد جراد أن "رئيس الجمهورية أمر كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بالانتقال إلى عين المكان لمتابعة الوضع عن كثب".

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وأوصى السيد جراد ب"الإسراع في برنامج ترميم المساكن المتضررة وتعويض أصحابها" مشيرا الى أن سد بني هارون "لم يتضرر بفعل الهزتين الأرضيتين و لم نسجل أي خلل تقني به".

يذكر أنه تم تسجيل الهزة الأرضية الأولى صباح اليوم على الساعة 07 و 15 دقيقة وبلغت شدتها 4،9 درجات على سلم  ريشتر وحدد مركزها ب 2 كلم جنوب-شرق حمالة، فيما سجلت الهزة الثانية بشدة 4،5 درجات على سلم ريشتر على الساعة 12 و 13 دقيقة وحدد مركزها ب 3 كلم جنوب حمالة بنفس الولاية.

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الهزة الأرضية بميلة: أمر بتوفير كل الإمكانيات لمساعدة المتضررين
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 14:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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