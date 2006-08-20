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قسنطينة : استلام "عما قريب" مشروع ربط الطريق الولائي رقم 1 بالطريق الوطني رقم 27

  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 19:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

قسنطينة- سيتم "عما قريب" استلام مشروع ربط الطريق الولائي رقم 1 في شطره المار ببلدية مسعود بوجريو (قسنطينة) بالطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة و ميلة, حسب ما علم يوم الخميس من مدير الأشغال العمومية رشيد أورابح.

وأوضح مدير الأشغال العمومية خلال خرجة ميدانية لرئيس الجهاز التنفيذي المحلي أحمد عبد الحفيظ ساسي مخصصة للمشاريع التنموية ببلدية مسعود بوجريو بأن هذا الشطر من الطريق الممتد على 5 كلم مع جسر ب400 متر طولي تم إنجازه بمنطقة مسيدة باستثمار يقدر ب220 مليون د.ج سيساهم في فك العزلة عن هذه الجماعة المحلية.

وأفاد السيد أورابح بأن معدل تقدم أشغال هذه الورشة التي تم إطلاق أشغالها في 2017 بلغ في الوقت الحالي 80 بالمائة, مشيرا إلى أن المؤسسة المنجزة التزمت بتسليمه "خلال شهر سبتمبر المقبل."

وسيتم استلام هذا المحور من الطريق بعد استكمال أشغال تسوية و تعبيد الطريق بالخرسانة الإسفلتية, حسب ذات المصدر.

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وتكتسي هذه الطريق "أهمية كبرى" بالنسبة لسكان هذه المنطقة و "تشكل مكسبا" بالنظر لفك العزلة عن عديد المناطق علاوة على كونها ستسمح بتقريب فلاحي بلدية مسعود بوجريو من نقاط تخزين الحبوب المتواجدة بالحدود الإدارية بين ولايتي قسنطينة و ميلة, حسب ما تم إيضاحه.

وخلال هذه الخرجة اطلع رئيس الجهاز التنفيذي المحلي على مشروع إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 144 الرابط بين منطقتي أولاد بوخالفة و الطريق الوطني رقم 79 على مسافة 5 كلم و الذي بلغ معدل تقدم الأشغال به 41 بالمائة.

وبعين المكان أعطى والي قسنطينة تعليمات للمسؤولين المكلفين بالمشروع الذي سخر له غلاف مالي يقدر بأكثر 54 مليون د.ج من أجل تسريع وتيرة الأشغال من أجل استلامه "قبل نهاية السنة الجارية."

آخر تعديل على الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 20:09
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قسنطينة : استلام "عما قريب" مشروع ربط الطريق الولائي رقم 1 بالطريق الوطني رقم 27
  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 19:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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