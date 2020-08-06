وهران : تنصيب قائد المجموعة الجهوية الثالثة للوحدات الجمهورية للأمن

وجرت مراسم التنصيب بمقر المجموعة الجهوية الثالثة بوهران بحضور والي الولاية والسلطات المدنية والعسكرية وقادة الوحدات الجمهورية للأمن بغرب الوطن.
وبهذه المناسبة ذكر المفتش الجهوي لشرطة الغرب أن المجموعة الجهوية للوحدات الجمهورية للأمن تضم 12 وحدة بولايات غرب الوطن في انتظار إنشاء وحدتين أخريين.
وأكد من جهة أخرى, على ضرورة التكوين المتواصل بهذه الوحدات, داعيا قادتها إلى تحديد الاحتياجات في مجال التكوين للانطلاق في مشروع برنامج تكوين.
كما أوصاهم "بالتنسيق والتشاور فيما بينهم والتكامل في العمل".
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للإشارة حضر أيضا مراسم التنصيب رؤساء المصالح الجهوية وإطارات من المتقاعدين من هذا السلك الأمني.