هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية جيجل

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة قد حدد ب 15 كلم جنوب-شرق تاكسنة بنفس الولاية.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- سجلت بعد ظهر يوم الخميس في حدود الساعة 16 و09 دقائق هزة ا رضية بولاية جيجل بلغت شدتها 4ر3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة قد حدد ب 15 كلم جنوب-شرق تاكسنة بنفس الولاية.
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