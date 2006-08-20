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هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية جيجل

  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية جيجل

الجزائر- سجلت بعد ظهر يوم الخميس في حدود الساعة 16 و09 دقائق هزة ا رضية بولاية جيجل بلغت شدتها 4ر3  درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة قد حدد ب 15 كلم جنوب-شرق  تاكسنة بنفس الولاية.

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كلـمات مفتـاحيــة :
هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية جيجل
  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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