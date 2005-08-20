Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: تمديد الحجر الجزئي على بلدية القالة ورفعه عن بلدية الشط بولاية الطارف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 12:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الاربعاء في بيان لها، عن تمديد الحجر المنزلي الجزئي من الساعة السابعة (19.00) مساء إلى الخامسة (5:00) من صباح اليوم الموالي لمدة 14 يوما على مستوى بلدية القالة، وهذا ابتداء من يوم غد الخميس، فيما تقرر رفع الحجر عن بلدية الشط بعد تحسن الوضعية الوبائية فيها.

وأوضح البيان أنه ينجم عن تمديد الحجر الجزئي عن بلدية القالة، "التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، لاسيما المادة 02 منه التي تخول للسيدات والسادة الولاة، عند الضرورة، إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: تمديد الحجر الجزئي على بلدية القالة ورفعه عن بلدية الشط بولاية الطارف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 12:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.05

تضامن دولي واسع مع لبنان على إثر انفجار مرفأ بيروت

20.08.05

وكالة "عدل" توقع بروتوكول اتفاق مع "سيال" لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب

20.08.05

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت لـ100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب

20.08.05

كوفيد-19: تمديد الحجر الجزئي على بلدية القالة ورفعه عن بلدية الشط بولاية الطارف

20.08.05

كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة

20.08.05

وفاة خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال: تعازي رئيس الجمهورية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.03

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة

20.08.03

تنظيم يوم دراسي حول الصحراء الغربية في شهر نوفمبر المقبل

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني