كوفيد-19: تمديد الحجر الجزئي على بلدية القالة ورفعه عن بلدية الشط بولاية الطارف

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الاربعاء في بيان لها، عن تمديد الحجر المنزلي الجزئي من الساعة السابعة (19.00) مساء إلى الخامسة (5:00) من صباح اليوم الموالي لمدة 14 يوما على مستوى بلدية القالة، وهذا ابتداء من يوم غد الخميس، فيما تقرر رفع الحجر عن بلدية الشط بعد تحسن الوضعية الوبائية فيها.

وأوضح البيان أنه ينجم عن تمديد الحجر الجزئي عن بلدية القالة، "التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، لاسيما المادة 02 منه التي تخول للسيدات والسادة الولاة، عند الضرورة، إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".