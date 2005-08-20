كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الاربعاء في بيان لها، إقرار حجر منزلي جزئي من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى الخامسة صباحا (5:00) من صباح اليوم الموالي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، وهذا لمدة 14 يوما ابتداء من يوم غد الخميس.

وأوضح البيان أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي، "التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".