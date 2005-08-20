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كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 10:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات
كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الاربعاء في بيان لها، إقرار حجر منزلي جزئي من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى الخامسة صباحا (5:00) من صباح اليوم الموالي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، وهذا لمدة 14 يوما ابتداء من يوم غد الخميس.

وأوضح البيان أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي، "التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إقرار هذا الإجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، لاسيما المادة 02 منه التي تخول للسيدات والسادة الولاة، عند الضرورة، إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".

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كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 10:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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