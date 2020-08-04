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حادث انهيار جزئي لنفق تنقيب بسطيف: وزير المناجم يطلع على الوضعية الصحية للعامل المصاب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 17:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

سطيف- اطلع بعد ظهر يوم الثلاثاء وزير المناجم محمد عرقاب بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بسطيف على الوضعية الصحية للعامل المصاب جراء حادث انهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية و المواد النافعة بمنطقة الشعبة الحمراء بالمخرج الشرقي لبلدية عين آزال (50 كلم جنوب سطيف.)

وأبدى محمد عرقاب استعداد الدولة للتكفل بعائلة المصاب الذي يتواجد حاليا "في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق و ذلك إلى غاية تعافيه تماما و استئناف عمله", حاثا مسؤولي المركز الاستشفائي الجامعي على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان التكفل الجيد به.

كما قدم الوزير بالمناسبة تعازي كل من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و الوزير الأول عبد العزيز جراد لعائلتي الضحيتين المتوفيين بمقري سكناهما, حيث أكد بأن "الدولة تساندهما و تقف بجانبهما على إثر هذا الحادث الأليم", واعدا بتحسين ظروف عمل عمال المنجم و التكفل بجميع انشغالاتهم في أقرب الآجال.

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وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد كلف وزير المناجم محمد عرقاب بالتوجه إلى مدينة عين آزال ليتابع عن كثب تطور الوضعية الناجمة عن الحادث وتقديم تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم.

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حادث انهيار جزئي لنفق تنقيب بسطيف: وزير المناجم يطلع على الوضعية الصحية للعامل المصاب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 17:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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