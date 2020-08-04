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وهران: إطلاق شراكة بين مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني وجامعة العلوم والتكنولوجية لإنتاج الأقنعة الواقية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 15:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

وهران- ستطلق المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية وهران يوم الأربعاء شراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجية لوهران "محمد بوضياف" لإنتاج الأقنعة الواقية ذات الاستخدام الاستشفائي والتي يتم تسليمها مجانا للمؤسسات الصحية بالولاية, حسبما علم لدى المبادرين.

وبموجب هذه الشراكة ستقوم المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني التي تنشط في استرجاع النفايات القابلة للتدوير بتوفير المادة الأولية (البلاستيك الشفاف) فيما تقوم المنصة التكنولوجية لجامعة العلوم والتكنولوجية لوهران "محمد بوضياف" التي بادرت منذ بداية الجائحة بأعمال تضامنية لفائدة الفرق الطبية بتحويل المادة الأولية إلى أقنعة واقية.

وتتميز الأقنعة التي سيتم تصنيعها كلية من البلاستيك بإمكانية استخدامها لمرات عديدة, حسبما أفادت به مديرة المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني, دليلة شلال التي أشارت إلى أن البلاستيك الشفاف الذي يتم استخدامه في إنتاج الأقنعة مصدره عمليات الاسترجاع.

وستوفر المؤسسة المذكورة المادة الأولية الكافية لصناعة 5000 قناع واقي, حسبما أكدته من جهتها,مسؤولة قسم الاسترجاع بالمؤسسة, أمينة مغرابي التي أبرزت أن الكمية المنتجة كافية لتغطية احتياجات مهنيي الصحة بالولاية.

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وصرحت ذات المسؤولة " أن أي مهني صحة له بطاقة مهنية يمكنه الحصول على قناعه الواقي على مستوى مركز الفرز بحي المدينة الجديدة".

وذكرت السيدة مغرابي أن الشراكة بين المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني وجامعة العلوم والتكنولوجية "محمد بوضياف" لوهران ستكون مستمرة حيث يوجد مشاريع أخرى عديدة في مرحلة الدراسة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: إطلاق شراكة بين مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني وجامعة العلوم والتكنولوجية لإنتاج الأقنعة الواقية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 15:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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